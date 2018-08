Grevesmühlen

Die Frau hat nicht nur jede Menge Energie sondern nach wie vor Tausende Fans - Dagmar Frederic war einer der Stargäste beim Benefizkonzert „Teddy and Friends“ am Sonntag in Grevesmühlen. Die 73-Jährige begeisterte die Besucher mit einer halbstündigen Show im Rahmen der Veranstaltung.

Bereits zum 14. Mal hatten das Piraten Open Air mit Sänger Squeezebos Teddy zum Spenden aufgerufen. Dieses Mal zugunsten der Lidahilfe, einer Organisation, die seit 25 Jahren Hilfsgüter nach Weißrussland bringt. Insgesamt erlebten die mehr als 120 Gäste im ausverkauften Restaurant des Theaters vier Stunden hochklassiges Programm mit einer Mischung aus Schlager, Theater, Pop und Klassik. Moderiert wurde der Abend von den Schauspielern Monic Thiele und Benjamin Kernen.

Prochnow Michael