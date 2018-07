Grevesmühlen

Vier Stunden Programm mit „Stars und Sternchen“ sind am 5. August, ab 19.30 Uhr in der Piraten-Kneipe „Zur Schatzinsel“ auf dem Piratengelände in Grevesmühlen zu erleben. Anlass, das auch in diesem Jahr stattfindende Benefizkonzert „Teddy & Friends“, zu dem der, auch als Squeezebox-Teddy bekannte Musiker, der schon seit Jahren mit dem Piraten Action Open Air zusammenarbeitet, einlädt. Die Einnahmen der Veranstaltung gehen an die Initiative „Lidahilfe“ in Grevesmühlen, die regelmäßig Hilfstransporte nach Weißrussland unternimmt.

Die Karten für das Benefizkonzert kosten 20 Euro und sind ausschließlich an der Theaterkasse in Grevesmühlen (Schweriner Straße 15, 23936 Grevesmühlen) erhältlich. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Piraten und Teddy & Friends freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und hoffen, dass die Besucher reichlich „Gold und Silber in den Taschen tragen, dass sie gern für einen guten Zweck hergeben.“

Die in dieser Theatersaison bei den Piraten laufende 14. Episode „Spanish-Cuba“ der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt´n Flint“ endet am 8. September mit der Comedyshow.

Wer selbst für einen Abend in das 17. Jahrhundert eintauchen möchte, sollte sich rechtzeitig Karten sichern. Tickets können schon unter 03 88 1 / 75 66 00 oder online auf www.piratenopenair.de gebucht werden.

Meinke Annett