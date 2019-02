Wismar

Nirgends in Mecklenburg-Vorpommern geht es dem Storch so schlecht wie in Nordwestmecklenburg. In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist die Zahl der Horstpaare des beliebten Weißstorches dramatisch gesunken. Das belegen Zahlen des Naturschutzbundes MV ( Nabu). Während es Mitte der 1990er-Jahre noch etwa 95 Horstpaare waren – also immer zwei Störche, die auch Jungen aufziehen können – sind es 2018 nur noch 24 gewesen.

Ulf Bähker, einer der Storchenbetreuer des Nabu für Nordwestmecklenburg, geht zudem nicht davon aus, dass in diesem Jahr wieder mehr Störche den Weg zurück in die Region finden. „Ich schätze, dass um die 20 Paare ankommen werden. Schlimm wäre es, wenn noch weniger kommen würden – ich hoffe aber, dass ich mich irre.“

Schlecht für den Storch : Zu intensive Landwirtschaft

„Es ist alarmierend. Man muss sich schon sehr anstrengen, bis es dem Weißstorch schlecht geht“, betont Bähker. Denn generell sei der Weißstorch ein eher anspruchsloser Vogel, was die Futtersuche anbelangt. Die Störche finden jedoch einfach nicht genügend Nahrung in der Region. Die guten Böden in Nordwestmecklenburg würden immer intensiver durch Agrarbetriebe genutzt. „MV war lange eines der storchenreichsten Bundesländer. Während sich die Bestände in den westlichen Ländern langsam erholen, sinken sie bei uns weiter ab“, erklärt der Experte und betont weiter: „Wir müssen weniger gegen die Natur wirtschaften.“ Dafür seien aber nicht nur die Landwirte verantwortlich. Sie müssten laut Nabu-Fachmann Ulf Bähker auch genügend Spielraum von der Politik bekommen, um eine echte Agrarwende zu gestalten.

Storchenhof Reinstorf gibt die Hoffnung nicht auf

Auch Uwe Sauer, Besitzer des „Storchenhofes“ – einem denkmalgeschützten Dreiseitenhof – in Reinstorf bei Zurow, ist besorgt über den niedrigen Bestand an Weißstörchen. „Es ist etwa sieben Jahre her, dass sich der letzte Storch bei uns niedergelassen hat“, berichtet er. Für ihn sei auch die Energiewende daran Schuld. „Die Störche haben bei den vielen Windrädern doch keine Chance, sie werden geschreddert.“ Und er sagt: „Wenn aus Wiesen nur noch Rapsfelder gemacht werden, ist es kein Wunder, dass der Storch kein Futter findet.“ Auch andere Tiere wie die Ringelnatter und viele Insekten sehe er immer weniger. Dennoch will er wieder – wie auch in den Jahren zuvor – Storchennester zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr aufbauen. „Vielleicht kommen die Störche ja in diesem Jahr zurück“, hofft Uwe Sauer.

Reingard und Uwe Sauer vom „Storchenhof“ Reinstorf geben die Hoffnung auf eine Rückkehr des Storches nicht auf. Quelle: HWI

Tierpark musste Storchenpaar weggeben

Bis vor Kurzem gab es zumindest im Wismarer Tierpark noch ein Storchenpaar. „Wir mussten sie aber in den Vogelpark nach Marlow vermitteln, weil sie sich hier mit ihren Nachbarn nicht so gut verstanden haben“, sagt Tierpark-Mitarbeiterin Marina Welsch. Sie weiß auch: „ Störche im Tierpark zu halten, ist nicht so einfach.“ Schön wäre es aber.

2013 war der Storch in Kalkhorst mitten im verschneiten Winter angekommen. Quelle: Niemeyer Robert

Im März werden die ersten Störche in Nordwestmecklenburg zurückerwartet. Die wenigen verbliebenen Horstpaare bewohnten in den vergangenen Jahren noch Nester unter anderem in Gamehl, Krassow, Neperstorf, Glasin, Schlagsdorf, Roggendorf, Gadebusch oder Upahl.

Michaela Krohn