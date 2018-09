Grevesmühlen

Dass Piratentheater-Intendant Peter Venzmer in der Karibik bestens vernetzt ist, weiß man spätestens seit seinem ausführlichen Interview mit der OZ. Ebenso, dass der kreative und administrative Kopf des Piraten-Unternehmens regelmäßig zweimal im Jahr auf karibischen Inseln eine Auszeit nimmt, um sich zu erholen und neue Theaterstücke zu schreiben. Eine der Inseln oder Inselgruppen, die Venzmer dabei immer wieder besucht – und inzwischen schon viele Freunde dort hat – sind die Turks & Caicos Inseln. Sie sind unter anderem Kooperationspartner des Piratentheaters und haben in diesem Jahr Abgeordnete hierher gesandt, um ihre Inselgruppe bei den Einheimischen besser bekannt zu machen.

Queen Elisabeth ist Staatsoberhaupt

Und so konnten die Fans der Piraten-Storys und Schauspieler am Fantag nicht nur mit ihren Idolen sprechen und Autogramme ergattern, sie konnten auch mit Ramon Andrews, Direktor für Tourismus auf den Turks & Caicos und seinem Kollegen Gordon Lightbourne eine interessante Unterhaltung führen. Einzige Voraussetzung war, dass sie so halbwegs des Englischen mächtig waren.

Die Turks & Caicos Islands gehören nach wie vor zum Britischen Hochseegebiet – Inselchefin ist also Niemand Geringeres als Queen Elisabeth II. Ein Governeur leitet in ihrem Auftrag die Regierungsgeschäfte auf den Inseln, die noch zur Karibik gehören, im Grunde aber teilweise schon im Atlantik liegen.

Auch wer es mit dem Englischen nicht so hatte, konnte schon verstehen, was Andrews und Lightbourne versuchten zu erklären: Wie schön ihre Heimatinseln sind – und dass ein Besuch dort allemal lohnt. Geschenke hatten die beiden Botschafter des karibischen Lebens auch mit dabei – mit freundlicher Unterstützung ihres Piraten-Intendanten-Freundes Venzmer: Ein umweltschonender Leineneinkaufsbeutel, natürlich mit Insel-Logo, eine Eintrittskarte für die Abendveranstaltung des Piratentheaters am Fan-Tag und eine DVD, mit deren Hilfe sich jeder vor seinem heimischen Fernseher selbst von der Schönheit der Turks & Caicos überzeugen kann.

„Es ist ein bisschen unser Dilemma“, sagte Andrews, „dass die meisten Deutschen nur die großen Karibikinseln kennen. Jamaika, Dominikanische Republik, Kuba, Bahamas, Bermudas vielleicht noch. Die Briten kennen uns natürlich. Aber wir würden sehr gerne mehr Deutsche bei uns willkommen heißen.“

Ab auf die Insel (n)

Diese Anregung nahmen tatsächlich einige der Piraten-Fans dankbar an. Wie Familie Fried aus Grevesmühlen, die mit Kind und Kegel am Fan-Tag teilnahm, wie schon all die Jahre zuvor. Dass sie stolz auf ihr Piratentheater sind, sei das eine, wie sie sagten, dass es als Grevesmühlener doch klar ist, davon Fan zu sein, das Andere. Und wiederum sprachen sie gut Englisch und lauschten dem, was Andrew und Lightbourne begeistert von ihrer Heimat erzählten. Wie sich zudem herausstellte, war Familie Fried der Karibik als Urlaubsort schon immer nicht abgeneigt und berichtete den Turks & Caicos-Insulanern von ihrem letzten Urlaub auf Kuba. Sie versprachen dann auch sehr ernsthaft, demnächst mal auf den Turks & Caicos vorbeizuschauen.

Überrascht über das Urlaubsangebot auf einer Inselgruppe mit Namen, den sie vorher noch nie gehört hatten, zeigten sich auch zwei Besucherinnen aus Thüringen und Hamburg, die beide mit ihren Familien die Abendvorstellung besuchen wollten und eher zufällig beim Fan-Tag gelandet waren. Auch diese beiden Damen schienen nicht abgeneigt, sich die Einladung von Andrews und Lightbourne durch den Kopf gehen zu lassen. Ihr Geschenk nahmen sie jedenfalls mit.

Peter Venzmer sprang seinen karibischen Freunden gern bei, – dort, wo die Theaterbesucher das Englische gar nicht verstehen konnten. Dass der Theaterintendant sich bestens auf der Inselgruppe auskennt, wurde dabei klar. „Meiner Meinung nach haben sie dort den schönsten Strand der Welt“, sagte er.

Wenn sich Grevesmühlen in der Karibik trifft

Ob Venzmer in diesem Herbst wieder auf die Turks & Caicos Islands fliegt, verriet er nicht. Ein bisschen Privatsphäre muss schon sein. Doch vermutlich würde es ihn für seine Insulanerfreunde doch freuen, wenn er zukünftig im Urlaub mehr bekannte Gesichter trifft. Ramon Andrews und Gordon Lightbourne jedenfalls würden das wohl begrüßen.

Die beiden Insulaner schwärmten übrigens auch von Nordwestmecklenburg: „Such a beautiful coast, such precious historic towns, villages and perfect weather. We really enjoy being here.“ („So eine wunderschöne Küste, so kostbare historische Städte und Dörfer und perfektes Wetter. Wir genießen es sehr hier zu sein.“) Noch bis Sonntag sind Andrews und Lightbourne vor Ort – und wohnen übrigens im „Ostseehotel Klützer Winkel“ in Hohen Schönberg.

Meinke Annett