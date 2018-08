Boltenhagen

Einen betrunkenen Autofahrer stoppte die Polizei am Dienstagnachmittag in Boltenhagen. Sie war über einen Mann informiert worden, der einen Einkaufmarkt augenscheinlich in angetrunkenem Zustand betreten, sich Alkohol gekauft und in der Folge zu einem Pkw begeben habe. Von dort, so der Hinweisgeber, sei der Mann mit dem Pkw in einen ruhigeren Teil des Parkplatzes gefahren. Kurz darauf erschien die Polizei am Ort des Geschehens und nahm eine Kontrolle des 54-Jährigen vor. Dabei wies dieser beim Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille auf.

OZ