Schönberg

Das sommerliche Maiwetter lockt so wie Gäste ins Naturbad in Schönberg (Nordwestmecklenburg) wie nie zuvor in diesem Monat. „Seitdem es warm geworden ist, haben wir zwischen 50 und 70 Badegäste am Tag“, sagt Fred Hauser, Hausmeister im Naturbad. Wassertemperatur: bis 21,5 Grad.

Erwünschte Nebenwirkung für den Betreiberverein „Badeteich Schönberg“: Seine Einnahmen aus Eintrittsgeldern sind deutlich höher als sonst zu Beginn der Saison.

Lenz Jürgen