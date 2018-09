Grevesmühlen

Möglicherweise wird die „Gelbe Tonne“ - in Nordwestmecklenburg heißt sie inzwischen offiziell „Verpackungs-“ und nicht mehr „Wertstofftonne“, - weil darin nur noch Verpackungen entsorgt werden dürfen -, irgendwann auch Gebühren kosten. Das zumindest vermutet Norbert Frenz, Betriebsleiter des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes. Denn die Tonne ist inzwischen ein wachsendes Verlustgeschäft für den Landkreis.

„Restmüll ist wesentlich günstiger zu entsorgen“, erklärte Frenz den Mitgliedern des Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses auf der vergangenen Sitzung. Der Streit mit Interseroh (OZ berichtete), die vom Landkreis deutlich mehr Geld verlangen, um den Inhalt der gelben Tonnen zu entsorgen, ist noch nicht beigelegt. Und wird es vermutlich auch nicht, wie Frenz vermutet.

Dass seit einiger Zeit ausschließlich nur noch Verpackungen in der Tonne entsorgt werden dürfen, ändert die Problematik der angestiegenen Kosten für diese Tonne allerdings auch nicht wirklich. Einer der Gründe ist, dass in Deutschland fast gar kein gesammeltes Plastik recycelt wird. China war bisher Deutschlands größter Partner auf dem Weltmarkt, der das in den Tonnen gesammelte Plastik aufkaufte und wiederverwertete. Das größte asiatische Land verliert aber zunehmend das Interesse an dem Plastikmüll der Welt.

Die Kosten, die die gelben Tonnen dem Landkreis verursachen, betragen 96 000 Euro und sind damit höher als kalkuliert. Insgesamt jedoch sind im Landkreis auch die Tonnen an angefallenem Restmüll gestiegen, ebenso die Kosten für Schadstoffentsorgung.

Als Ursachen nannte Frenz die Einwohnerzuwanderung und Touristenzuwachs. Eigentlich hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb insgesamt mit einem Ertrag von 215 000 Euro gerechnet. Stattdessen entstand trotz Gebührenzahlungen der Bürger ein Minusbetrag von 29 000 Euro.

Meinke Annett