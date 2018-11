Grevesmühlen/Wotenitz/Hohen Wieschendorf/Brook

Freunde der Weihnachtswichtel, Weihnachtssterne und Weihnachtskränze haben am kommenden Wochenende die Qual der Wahl – alle Gärtnereien in Grevesmühlen und der näheren Umgebung laden am Sonnabend und Sonntag zu Adventsausstellungen ein. Einen Zauberwald zum Beispiel verspricht die Gärtnerei Schulz in Grevesmühlen (Lübecker Straße 17B) am Sonnabend von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. „Wir gehen auf das Kindliche, auf das Märchenhafte zurück“, verrät Christiane Paul.

Versprechen ein zauberhaftes Wochenende: (v. l.) Jane Timm, Christiane Paul und Tabea Manzke von der Gärtnerei Schulz. Quelle: JANA FRANKE

Sie selbst schaut in der Advents- und Weihnachtszeit gern die alten Märchen und Geschichten. Im Gespräch mit den Kollegen darüber sei die Idee „Die Gärtnerei im Zauberwald“ entstanden. „Die Ausstellung ist definitiv auch etwas für Kinder“, ergänzt sie. So ist zum Beispiel auch wieder die Modelleisenbahn aufgebaut, die jedes Jahr die kleinen Gäste magisch anzieht.

Ein Kuchenbasar, Livemusik und eine große Versteigerung kreativer Adventsgestecke wird in der Gärtnerei Mundt (Klützer Straße 1B) geboten. Am Sonnabend ist der Pavillon von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Totensonntag ab 10 Uhr. Musikalisch wird es an beiden Tagen von 14 bis 16 Uhr, die Versteigerung ist für Sonnabend um 16 Uhr geplant. Darüber hinaus entwickelte Familie Mundt die Idee, nach der Adventsausstellung zum Kaffeeklatsch zu laden. Jeden Mittwoch ab 15 Uhr gibt es selbst gebackenen Kuchen. „Der Erlös kommt der OZ-Spendenaktion ,Helfen bringt Freude’ zugute“, verrät Marieke Mundt.

Mitten in den Vorbereitungen der Adventsausstellung: Christian Wiencke und seine Kolleginnen Diana Ahrens (l.) und Verena Fiske. Quelle: JANA FRANKE

Adventsstimmung verbreitet am kommenden Wochenende auch Gartenbau Wiencke in Wotenitz (Dorfstraße 43). Am Freitag und Sonnabend warten mehr als 40 Aussteller in der Scheune und im Gewächshaus. Jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es mit Musikchören, einer lebenden Krippe und Linedancern auch ein buntes Rahmenprogramm. Am Totensonntag ist die Gärtnerei ebenfalls geöffnet, ein Rahmenprogramm wird es aber nicht geben, auch Aussteller sind nicht vor Ort. Familie Wiencke lädt ein Wochenende später erneut auf den alten Gutshof – vom 30. November bis 2. Dezember zum Adventseinläuten mit Rahmenprogramm jeweils von 10 bis 18 Uhr.

„Royalglanz und Zapfentanz“ heißt es im Blumenhaus Koth (Bahnhofstraße 9) in Grevesmühlen. Neben Adventsfloristik warten Christina Schulz als Inhaberin und ihre beiden Kolleginnen Daniel Schmidt und Marina Mursall am Sonnabend mit Apfelpunsch und Schmalzstullen und am Sonntag mit Glühwein und Kuchen auf. Geöffnet ist das Blumenhaus am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Kreatives mit Zapfen präsentieren (v. l.) Marina Mursall, Daniela Schmidt und Christina Schulz vom Blumenhaus Koth. Quelle: JANA FRANKE

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gostorf bitten am kommenden Sonnabend um 15 Uhr zum zweiten Weihnachtsmarkt. Bei Glühwein, Punsch, Waffeln und anderen Leckereien soll die Adventszeit eingeläutet werden. Für die Kinder wird eine Bastelstraße aufgebaut. Angeboten wird außerdem ein Bücherbasar, außerdem wird ein kleines Karussell aufgebaut. Der Weihnachtsmann hat sich auch angemeldet und bringt für die kleinen Besucher etwas mit.

„Glantz“-voll ist es seit dem 15. November wieder auf dem gleichnamigen Erdbeerhof in Hohen Wieschendorf (Am Gutshof 14). Bis zum 23. Dezember gibt es täglich von 10 bis 18 Uhr allerhand Dekoratives und viele Leckereien zur Advents- und Weihnachtszeit. Am kommenden Sonntag ist wegen des Totensonntags kein Verkauf geplant, nur der Gastronomiebereich ist geöffnet. Vielleicht finden sich nach einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee Geschenkideen? Ansonsten hält der Erdbeerhof in den Tagen danach bis Weihnachten allerhand bereit. Ab 1. Dezember startet auch das beliebte Bühnenprogramm. Jeden Samstag-, Sonntag- und Mittwochnachmittag gibt es musikalische Highlights.

Trubel gibt es auch wieder auf dem Gut Brook. Die verträumte Weihnachtsstadt mit etwa 90 Ständen rund um und in der Zwiebel- und Kartoffelscheune wird vom 30. November bis 2. Dezember aufgebaut sein – mit Lichterglanz, Weihnachtsmusik, Tannengrün und Märchenhaftem.

Ein Experiment wagen in diesem Jahr erstmals die Grevesmühlener: An zwei Tagen, 1. und 2. Dezember, wird auf den Kirchplatz zum Kreihnsdörper Adventsmarkt eingeladen. Eine lange Tradition hat die Eröffnung durch den ökumenischen Posaunenchor um 14 Uhr. In der Nikolaikirche wird im Anschluss der ökumenische Adventsmarkt eröffnet. Im Eingang sind sechs Stände aufgebaut, an denen nach Herzenslust gekauft werden kann. Auch zu Kaffee und Kuchen wird gebeten. Die drei Kirchgemeinden – evangelisch, katholisch und freikirchlich – sammeln für einen guten Zweck. Bedacht werden sollen in diesem Jahr der Schulverein der Grevesmühlener Förderschule „An den Linden“ und die Kogge, einer Tagesstätte des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung.

Der Umzug vom Rathaus zum Adventsmarkt am Kirchplatz startet um 14.45 Uhr. Angekündigt hat sich auch der Weihnachtsmann, der mit einer Kutsche nach Grevesmühlen gefahren wird. Getragen werden vom Rathaus zum Kirchplatz auch der knapp zwölf Meter und 180 Kilogramm schwere Stollen und die 700 Würstchen. Beides wird für einen guten Zweck verkauft – oder vielmehr für mehrere. Zum einen unterstützen die Fleischereien Rump und Fischer und die Bäckerei Freytag die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“, zum anderen soll in neue Sitzgelegenheiten für Grevesmühlen investiert werden.

Elf Holzbuden werden auf dem Kirchplatz aufgebaut sein. An einer wird am Abend Christian Matthies aus Christinenfeld für musikalische Unterhaltung sorgen.

Tritt auf Einladung von Stefan Baetke (r.) beim Kreihnsdörper Adventsmarkt auf: Christian Matthies. Quelle: JANA FRANKE

Auf Einladung von Stefan Baetke vom SPD-Ortsverein wird der 35-Jährige nach Grevesmühlen kommen und gecoverte Songs von Oldies bis Hits aus den Charts präsentieren. Christian Matthies ist bereits seit mehreren Jahren musikalisch unterwegs – unter anderem mit der Band „Revoc“, das von hinten gelesen Cover ergibt. Am Sonnabend reist er als Solokünstler an. „Im Jahr habe ich bis zu 60 Auftritte“, erklärt er. Oft ist er im Ostseebad Boltenhagen zu erleben. Seine Auftritte führten ihn aber auch schon nach Crivitz. „Privat bin ich dort extra hingefahren, um ihn zu hören“, wirbt Stefan Baetke für Sonnabend. Am Stand des SPD-Ortsvereins wird Christian Matthies ab 18.30 Uhr auftreten.

Kreihnsdörper Adventsmarkt Sonnabend, 1. Dezember: 14 Uhr: Eröffnung durch den ökumenischen Posaunenchor 14.45 Uhr: Umzug vom Rathaus mit Wurstkette und Riesenstollen 15 und 17 Uhr: Weihnachtsfilm im Vereinshaus 16.30 und 18 Uhr: Weihnachtliches Singen auf dem Kirchplatz mit Katrin Rienow als „Schneeflöckchen“ 19 Uhr: Musikalischer Ausklang mit Christian Matthies Sonntag, 2. Dezember: 9.30 Uhr: Evangelischer Gottesdienst 10.30 Uhr: Bläserchor der Kreismusikschule 11 Uhr: Weihnachtsprogramm der Kita „Am Lustgarten“ 11.30 Uhr: Kindertheater Blumental im Vereinshaus 12 Uhr: Weihnachtliche Musik auf dem Kirchplatz 14 Uhr: Programm für Senioren im Vereinssaal Aufgebaut ist an beiden Tagen ein Kinderkarussell, auch der Weihnachtsmann wird vorbeischauen. Die Geschäfte in Grevesmühlens Innenstadt und auch die Stadtbibliothek sind am Sonnabend bis 16 Uhr geöffnet.

Jana Franke