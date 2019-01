Grevesmühlen

Wie zünde ich eigentlich ein Streichholz an? Und darf ich das ohne Mama und Papa? Was brennt alles, auch mein Lego und meine Puppen? Wie verhalte ich mich, wenn der Rauchmelder alarmiert? Welche Nummer muss ich im Brandfall anrufen? Und was muss ich am Telefon alles angeben? Fragen über Fragen, deren Antworten die Vorschulkinder der DRK-Kita „Die jungen Weltentdecker“, clever wie sie sind, mitunter bereits wussten. Allerhand Neues war allerdings auch dabei – zum Beispiel, dass im Hausmüll entsorgte Batterien ein Feuer auslösen können. Zu Gast waren am Mittwochvormittag Kollegen des Kreisfeuerwehrverbandes Nordwestmecklenburg. „Studien haben gezeigt, dass sich Kinder, die bis zehn Jahre noch kein Streichholz oder kein Feuerzeug in der Hand hatten, alleine ausprobieren. Dabei ist es zu schlimmen Bränden gekommen“, erklärte Reiner Maas die Idee der Branderziehung in Kindereinrichtungen.

Jana Franke