Grevesmühlen

Großer Bahnhof in Grevesmühlen zur Vertragsunterzeichnung in Sachen Breitbandausbau. Dass Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Montag ganze 21 Minuten zu spät im Kreistagssaal in Grevesmühlen erschien, war irgendwie symptomatisch. Denn Deutschland hinkt im weltweiten Vergleich in Sachen Übertragungsraten deutlich hinterher. Und der Nordwestkreis macht da keine Ausnahme. Dass nun insgesamt 190 Millionen Euro in die Verlegung von Glasfaserkabel investiert werden, und bis 2020 jeder Haushalt im Landkreis mindest 50 Mbit/s zur Verfügung haben soll, ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.

Die zweite Seite der Medaille: Zwar sichert die Wemacon, ein Tochterunternehmen des Energieversorgers Wemag, das den Zuschlag für den Ausbau im Nordwestkreis erhalten hat, jedem Haushalt die Verlegung eines Glasfaseranschlusses bis ins Gebäude zu. Kostenlos ist der aber nur, wenn der betreffende Haushalt auch einen sogenannten Hausanschlussvertrag mit dazu gehörendem Internet- und Telefonanschluss mit Wemacom schließt. Und zwar möglichst sofort. Andernfalls werden Anschlussgebühren fällig - und zwar von bis zu 1299 Euro. Und noch darüber, je nachdem welchen Anbieter der Kunde nutzt.

Noch ein Problem: Die Kreisstadt Wismar gehört nicht zum Fördergebiet. Da dort durchschnittlich mehr als 30 Mbit/s zur Verfügung stehen, hat der Bund als Fördermittelgeber diese Gebiete ausgeschlossen. Christian Pegel erklärte in Grevesmühlen, dass er hoffe, dass der Bund diese Regelung künftig aufheben werde. „Denn in Zeiten von Glasfaser kann man diese 30 Mbit/s-Grenze nicht mehr als Grenze ansehen.“

Wann die Bauarbeiten wo beginnen werden, das wurde nach der Vertragsunterzeichnung mit den Bürgermeistern unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen. Eine Begründung, weshalb der genaue Ablauf hinter verschlossenen Türen besprochen werden müsse, gab es nicht.

Prochnow Michael