Klütz

Wochenend' und Sonnenschein, zwei Städte laden zu sich ein: Super-Stimmung am Sonnabend sowohl in Klütz (Nordwestmecklenburg) beim Volksfest als auch in Dassow beim Heimat- und Vereinsfest. Höhepunkt in der Schloss-Stadt Klütz war die traditionelle Volksolympiade mit vier Disziplinen: Bierkastenstapeln, Bierkrugschieben, Rasen-Ski und Seifenkistenrennen. Fünf Mannschaften traten gegeneinander an: jweils eine Erwachsenen- und Jugendmannschaft von der der Feuerwehr und vom Verein Budokan Jin-Hwa sowie der Karnevalsverein (KCC). Am Ende siegten die erwachsenen Sportler.

Zur Galerie Klütz und Dassow (Nordwestmecklenburg) feierten mit ihren Einwohnern und Gästen. In der Schloss-Stadt wurde zum Volksfest mit lustiger Olympiade geladen, in Dassow zum Heimat- und Vereinsfest.

Gute Laune auch in Dassow: Eine ganze Stadt schien auf den Beinen. So groß war die Feiermeile, die sich auf mehrere Stellen verteilte. Höhepunkt war hier der Festumzug, an dem sich viele Vereine, Unternehmen und Institutionen beteiligten.

Franke Jana