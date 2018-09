Schönberg

Der estnische Chor Heinavanker singt am 4. September im Musiksommer in Schönberg (Nordwestmecklenburg). Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kirche.

Die Gruppe Heinavanker gründete sich 1988 in Tallinn. Sie begeisterte bereits des Öfteren das Publikum in Schönberg. Diesmal lässt das Vokalsextett Musik von Johannes Ockeghem, Mikolaj Radomsky und Margo Kolar erklingen. Der Titel des Programms lautet „Surrexit Christus Hodie“ („Der auferstandene Christus“).

Lenz Jürgen