Grevesmühlen

Als Dagmar Frederic im vergangenen Jahr beim Benefizkonzert des Piraten Open Air in Grevesmühlen auftrat, zeigte sich auch Bürgermeister Lars Prahler sichtlich beeindruckt von der Stimmung, die die Sängerin und Entertainerin auf die Bühne zauberte. Dagmar Frederic ist eine gute Freundin von Mathias Sievert, dem Geschäftsführer des Piraten Open Air, und regelmäßiger Gast bei den Aufführungen.

Die guten Kontakte in den Nordwesten haben nun dafür gesorgt, dass der Star des DDR-Unterhaltungsfernsehens erneut nach Grevesmühlen kommt. Sie werde, so kündigte Lars Prahler jetzt an, einen Nachmittag im Rahmen der Stadtfestwoche gestalten. Die findet vom 14. bis zum 23. Juni statt. „Wir haben gesehen, was die Frau kann und welche Begeisterung sie auslöst, da wäre es fahrlässig, wenn wir das nicht nutzen würden“, so Lars Prahler. Voraussichtlich wird die Veranstaltung am 19. Juni stattfinden.

Neu ist in diesem Jahr auch, dass der Radiosender Ostseewelle als Partner mit an Bord ist. Moderator Alexander Stuth wird unter anderem den Umzug begleiten und live vom Stadtfest berichten. Die Ostseewelle ist ebenso wie die OSTSEE-ZEITUNG Medienpartner des Piraten Open Air in Grevesmühlen.

Michael Prochnow