Sollen acht Straßen in Ortsteilen der Stadt Schönberg umbenannt werden? Darüber diskutieren Kommunalpolitiker in diesem Monat und im März. Für nicht zuständig erklärten sich am Dienstag die Mitglieder des Finanzausschusses. Sie berieten nicht über die Umbenennungen, die das Amt Schönberger Land vorschlägt. Zuständig sei vielmehr der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung. Dessen Vorsitzender Stephan Korn stimmte dieser Einschätzung zu. Er wurde am Dienstagabend jedoch davon überrascht, dass eine Vorlage der Amtsverwaltung zum Umbenennen von Straßen existiert. Stephan Korn versprach, er werde sich bemühen, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Treffens des Bauausschusses zu setzen. Es seien Ladungsfristen zu beachten. Die öffentliche Sitzung beginnt am kommenden Dienstag, den 26. Februar, um 19 Uhr im Foyer der Palmberghalle. Zu Beginn hat jeder Bürger die Möglichkeit, sich in einer Fragestunde zu Wort zu melden.

Diese Gelegenheit nutzte am Dienstagabend ein Einwohner von Kleinfeld. Er riet davon ab, Straßen umzubenennen. Das habe andernorts im Schönberger Land zu viel Ärger für die Bürger geführt. Die Amtsverwaltung hingegen warnt: „Etwaige Entscheidungen gegen eine unverwechselbare Bezeichnung der Straßen im Gemeindegebiet könnten unter Umständen – etwa bei missverständlichen Ortsangaben in Notfällen – zu einer Gefährdung von Leib, Leben und Eigentum sowie gegebenenfalls auch zu Amtshaftungsansprüchen gegen die Gemeinde führen.“ Diskutiert wird eine Umbenennung der Dorfstraßen in Groß Bünsdorf, Klein Bünsdorf, Kleinfeld, Malzow, Retelsdorf, Rupensdorf und Sabow sowie der Dassower Straße in Malzow. Endgültig entscheiden soll die Stadtvertretung am 21. März.

