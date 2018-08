Grevesmühlen

Auch wenn die Rostocker den Spielmannopa Michael Tryanowski als „deren“ Legende bezeichnet, viele Grevesmühlener können sich noch gut an den Musiker erinnern, der bis nach der Wende in einem kleinen Haus der Großen Alleestraße lebte. Dort übte er täglich für seine Auftritte in den Fußgängerzonen von Schwerin und später in Lübeck. Kontakt zu Nachbarn und anderen Menschen in Grevesmühlen hatte er nicht, und dennoch kannte jeder in der Stadt den Mann mit der Teufelsgeige.

Dieses Foto hat uns Reimar Behnke zur Verfügung gestellt, es zeigt Michael Tryanowski auf dem Marktplatz in Grevesmühlen Weihnachten 1990.

Prochnow Michael