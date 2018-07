Boltenhagen

Am Sonnabend, 28. Juli, wird in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein Hafenfest gefeiert.Tagsüber ab 12 Uhr stehen spannende Eventpunkte auf dem Plan. Neben Touren durch den Hafen, gibt es unter anderem einen Informationsstand rund um das Handwerk der Fischerei, das in Boltenhagen noch von drei Berufsfischern ausgeübt wird. Uwe Dunkelmann wird nicht nur über seinen Beruf informieren, sondern den Besuchern auch wichtige Seemannsknoten beibringen. Besucher des Festes haben auch die Möglichkeit, Stand up Paddeling auszuprobieren sowie das Traditionsschiff „Jagt Norden“ zu besichtigen.

Bucht-Ranger Joachim Weigel bietet ab 13 Uhr alle eineinhalb Stunden eine Fahrt über die Ostsee an. Dabei erklärt er die Schutzgebiete zwischen Boltenhagen und der Insel Poel. Er berichtet den Gästen, welche Tiere dort ihren Lebensraum haben und wie der Schutz trotz Wassersport gewährleistet wird.

Von 12 bis 20 Uhr präsentiert sich auch der Segelclub WSC Boltenhagen an der Hafenkante. „Wir haben zwei Optimisten-Jollen dort und stellen den Bootstyp vor, erklären, wie schon Kinder damit das Segeln lernen“, sagt der Vereinsvorsitzende Uwe Schultz. „Wenn die Nachfrage da ist und die Windverhältnisse stimmen, lassen wir die Boote auch zu Wasser“, sagt Schultz. Der Verein möchte damit Kinder für den Wassersport begeistern.

Den ganzen Tag über wird auf zwei Bühnen ein gemischtes musikalisches Programm geboten. Bereits ab 12 Uhr steht der Straßenmusiker Öxl, alias Victor Marnitz aus Wismar, auf einer der beiden Bühnen im Hafen. Der junge Musiker spielt seine eigenen Songs und bekannte Lieder in eigener Version unter anderem in Einkaufsstraßen von Schwerin, Rostock, Lübeck, Kiel, Berlin oder München.

Den Abschluss des Hafenfestes bildet um 22 Uhr ein Höhenfeuerwerk über der Ostsee.

Mehr lesen Sie am 24. Juli in der Printausgabe der Ostsee-Zeitung Grevesmühlen

Behnk Malte