Grevesmühlen

Regionalmesse in Grevesmühlen? Wer braucht denn so etwas? „Das fragen sich leider immer noch einige Unternehmer“, sagt Thomas Krohn, der eine Fahrschule und ein Busunternehmen führt. „Der Grund ist ganz einfach, mehr Möglichkeiten für Werbung gibt es nicht als diese Messe.“ Krohn gehört auch zu jenen von insgesamt 45 Ausstellern, die sich am jüngsten Projekt Grevesmühlener Gewerbetreibender beteiligt haben. Seit wenigen Wochen gibt es zahlreiche Produkte mit der Grevesmühlener Krähe, dem heimlichen Wappentier der Stadt, als Markenbotschafter (OZ berichtete). Nun werden die verschiedenen Produkte, die es bereits in den teilnehmenden Geschäften in Grevesmühlen gibt, auf der Regionalmesse gezeigt und verkauft. Unter anderem im Laden „Schöne Geschenke“ von Gabrielle Wulff. In dem kleinen Geschäft in der Wismarschen Straße gibt es alle Arten von Überraschungen –und jetzt auch mit der Grevesmühlener Note, der Krähe. Udo Meier ist ebenso wie Thomas Krohn überzeugt vom Erfolg der Idee. „Es ist eine Marke für Grevesmühlen, und wenn noch mehr Händler sich daran beteiligen, dann können wir auch etwas erreichen mit dieser Marke.“

Zur Galerie Mehr als 45 Aussteller waren in der Ploggenseehalle

So etwas wie eine Marke ist auch das Strick-Trio, wie sich Helga Krüger, Annelies Müller und Doris Leide nennen. Die drei Damen gehören zum Kreihnsdörper Seniorenverein und stricken bereits viele Jahre. „Seit drei Jahren allerdings zusammen“, erzählt Helga Krüger. „Im Sommer sind wir auf Kunsthandwerkermärkten unterwegs, im Winter ist etwas ruhiger.“ Auf der Regionalmesse zeigten die Damen, was sie alle im Angebot haben. Und ist eine ganze Menge, wie die Besucher festellten. Während auf der Bühne am Vormittag die Kreismusikschule das Programm eröffnete, Reuters Fritzen am Nachmittag kräftig nachlegten, die Line Dancer ihr Programm zeigten ebenso wie der SV Blau-Weiß und das Kindertheater, nahm die Zahl der Besucher mit der Dauer der Messe steig zu. „Mit der Resonanz sind wir zufrieden“, sagte Dorina Reschke von der Stadtverwaltung. „Das Loch über die Mittagszeit ist ein Problem, und dass die Handwerksbetriebe aufgrund der vollen Auftragsbücher kein Interesse an Werbung habe, ist leider auch eine Tatsache.“

Denn neben den Firmen waren es vor allem die Vereine und Verbände, die stark auf der Messe vertreten waren. „Wir schauen uns das an und werten es aus“, so Grevesmühlens Kulturchef aus dem Rathaus, Alexander Rehwaldt. „Besser geht immer. Vielleicht müssen wir auch an den Uhrzeiten etwas ändern.“

Von Michael Prochnow