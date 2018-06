Kalkhorst

Nach der erfolgreichen Premiere in 2016 gibt es nun zum zweiten Mal die „Oden zur Nacht“ mit Brita Rehsöft. „Drei Nächte in drei Kirchen, A-cappella-Improvisationen - Alte Musik“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe, die am 13. Juni in der Kalkhorster Kirche beginnt. Und zwar in einer nur von Kerzen erhellten Kirche. Vier Frauen und drei Mädchenstimmen in vokaler Korrespondenz, zu hören sind: Maria Daniel, Brita Rehsöft, Sophia Friedmann, Anna Reeder & Frieda Kränz, Birke Ullrich, Jolina Härtel.

Am Donnerstag, 14. Juni, geht es in Neuenkirchen weiter, am 15. Juni in Groß Salitz. Beginn ist auch dort jeweils um 22.30 Uhr.

Karten für 9 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es in der Buchhandlung Hempel Schönberg, im Volkskundemuseum Schönberg, in der Kurverwaltung Boltenhagen sowie in der Stadtinformation Klütz.

Prochnow Michael