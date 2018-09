Klütz

Die Stadt Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg muss beim Ortsteil Oberhof an einer ländlichen Straße eine Brücke über den Tarnewitzer Bach sanieren. Eine Brückenprüfung hatte eine Note von 3,8 für das Bauwerk ergeben – bei Note 4 müsste die Brücke gesperrt werden. Etwa 170 000 Euro soll die Sanierung der Brücke kosten und Stadtvertreter Jörg Nölck aus Oberhof zweifelt an der Notwendigkeit so einer hohen Ausgabe für die Stadt.

Klütz selber muss einen Eigenanteil von etwa 60 000 Euro zahlen. Bürgermeister Guntram Jung hatte in der jüngsten Stadtvertretersitzung erklärt, dass zusätzliche Fördermittel bewilligt wurden. Die bisherige Förderung über 53 000 Euro wurde um weitere 60 000 Euro aufgestockt. Ursprünglich waren die Klützer von Baukosten um 80 000 Euro ausgegangen, die haben sich inzwischen verdoppelt.

Jörg Nölck bleibt dennoch kritisch. „Ich bin mal unter der Brücke durchgekrabbelt und habe eigentlich keine Schäden entdecken können“, sagte er in der Stadtvertretersitzung. Er wies darauf hin, dass auch die Fördermittel, die den Eigenanteil der Stadt für die Baumaßnahme verringern, Steuergelder seien.

Guntram Jung erklärte daraufhin, dass die Brückenprüfungen alle sechs Jahre nach DIN-Vorschrift stattfinden und das an der Brücke über den Tarnewitzer Bach ein großer Mangelpunkt die seitlichen Geländer und Planken seien. „Wenn die Brücke tatsächlich gesperrt würde, hätten wir ein viel größeres Problem“, sagte Jung über die Straße, die Oberhof mit den Dörfern Gantenbeck und Großenhof verbindet und häufig von landwirtschaftlichen Maschinen befahren wird.

Mittlerweile haben die Bauarbeiten an der Brücke begonnen. Das Wasser des Tarnewitzer Baches wird dafür um die Brücke herum geleitet. Am 30. September sollen sie abgeschlossen sein.

Mit wachsender Sorge betrachten viele Klützer wie auch Stadtvertreter Uwe Swazina das ehemalige Kaufhaus Ramelow an der Rudolf-Breitscheid-Straße in der Kleinstadt.Bereits im Mai hatte die Bauordnungsbehörde des Landkreises Schäden am Dach und der Jugendstilfassade festgestellt. Die Eigentümer wurden verpflichtet, das Gebäude zu sichern. Nachdem in der Klützer Stadtvertretung erneut Kritik am Zustand des Hauses geübt wurde, war die Bauaufsicht des Landkreises gestern Vormittag vor Ort. Die Auflage, Dachelemente fach- und sachgerecht zu fixieren, wurde demnach vom Besitzer erfüllt.

Behnk Malte