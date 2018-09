Grevesmühlen

Drei Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, der sich am Nachmittag gegen 13.30 Uhr am Abzweig Gostorf auf der Bundesstraße 105 ereignete. Nach derzeitigem Erkenntnisstand musste ein 40-Jähriger, der mit seinem VW in Richtung Mallentin unterwegs war, an der Kreuzung bremsen. Der 46-jährige Fahrer eines nachfolgenden BMW bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf. Die zwei Insassen des VW sowie der BMW-Fahrer erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen, Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Anzeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums bei dem BMW-Fahrer. Ein Test ergab 1,91 Promille. Es folgte die Sicherstellung seines Führerscheins.

Schlag Peter