Boltenhagen

Wenn am 11. Mai die Badesaison in Boltenhagen eröffnet wird und wenn im August mit dem Seebrückenfest der Höhepunkt des Sommers gefeiert wird, treten im Ostseebad bekannte Stars auf.

Am bekanntesten dürfte aktuell der Hauptact des Seebrückenfestes sein. Michael Schulte, der 2018 beim Eurovision Song Contest wurde, tritt am 1. August in Boltenhagen auf und die Besucher können sein Konzert kostenlos genießen.

East 17 - die britische Boygroup tritt zur Saisoneröffnung in Boltenhagen auf. Quelle: JAZZ ARCHIV HAMBURG

Bereits am 11. Mai, wenn die Badesaison in Boltenhagen offiziell eröffnet wird, werden sich vielleicht viele Erwachsene an ihre Teenagerzeit erinnern. East17, die Rebellen der Boybands der 90er-Jahre, traten dann im Ostseebad auf. neben einigen neuen Songs werden sie auch ihre alten Hits wie „Stay another day“ und „It’s alright“ singen.

Malte Behnk