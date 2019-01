Grevesmühlen

Scheunenviertel, Müllhalde, Lagerplatz – das Areal zwischen Vielbecker See und Ploggensee, das nördlich an die Sandstraße und südlich an die Kleingärten grenzt, könnte zu Grevesmühlens neuem Naherholungsgebiet werden. Zumindest mit ganz viel Phantasie, denn derzeit sieht es alles andere als idyllisch dort aus. Pläne, diesen Bereich neu zu gestalten, gibt es schon lange. Doch angesichts knapper Kassen landete das Projekt auf der Prioritätenliste der Stadt lediglich auf Platz 3 hinter dem Schulcampus und der Wismarschen Straße. Beim Energieministerium in Schwerin allerdings sieht man die Sache wohl etwas anders. In dieser Woche gab die Behörde bekannt, dass landesweit rund 30 Millionen Euro Fördermittel für nachhaltige Projekte bewilligt würden – darunter auch der künftige Stadtpark in Grevesmühlen. „Wir haben das Projekt grob mit rund 300 000 Euro beziffert“, sagt Bürgermeister Lars Prahler (parteilos). „Bei einer 75-prozentigen Förderung würden wir 225 000 Euro erhalten.“ Ob aus Schwerin diese Summe nach Grevesmühlen fließt, ist völlig offen. „Denn bislang haben wir nur die Pressemitteilung erhalten, dass unser Projekt mit auf der Liste steht. Mehr wissen wir noch nicht.“

Lars Prahler, Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen Quelle: OZ

Zumindest kann die Stadt Grevesmühlen die Planung anschieben, einen Vorentwurf für das Areal gibt es bereits. Durch das Gelände fließt auch ein kleiner Bach, der die beiden Seen verbindet und teilweise unterirdisch verläuft. Er soll in den Park mit eingebunden werden. Neben den Erholungscharakter plant die Stadt für diesen Bereich auch einen Teil für einen Parkplatz ein. Denn langfristiges Ziel ist es, den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen, junge Familien für ein Leben im Stadtzentrum zu begeistern. Das funktioniert allerdings nur, wenn es in der Nähe auch Stellplätze gibt. Eine erste Fläche hat die Stadt auf dem ehemaligen VW-Werkstattgelände dafür eingerichtet. Künftig könnten in unmittelbarer Nähe Garagen und überdachte Stellplätze entstehen, damit der ruhende Verkehr aus der Innenstadt herausgehalten werden kann. Doch dafür braucht die Stadt Grevesmühlen Geld, die Förderung durch das Innenministerium ist lediglich ein Anfang. Wie hoch die Kosten genau sind, um aus der ehemaligen Müllhalde, auf der heute der Bauhof Grünschnitt lagert, einen Park zu machen, weiß niemand genau. Fest steht nur: 300 000 Euro werden nicht reichen.

Die Sandstraße damals und heute Auf dem Gelände nördlich des Stadtzentrums von Grevesmühlen wurde frührer Torf abgebaut. Nach Ende des Krieges bis 1960 wurde es laut den Recherchen von Chronist Eckart Redersborg in seinem Buch „Straßen und Plätze der Stadt Grevesmühlen“ als Müllabladeplatz genutzt. Anfang der 1970-er Jahren entstanden schließlich zahlreiche Garagenblöcke, die bis vor wenigen Jahren auch für Fahrzeuge benutzt worden waren. Inzwischen wurden etliche diese Blöcke abgerissen, zum einen, weil der Leerstand immer mehr zunahm – die Garagen wurde zu DDR-Zeiten genormt und sind für modernen Fahrzeuge zu eng und zu kurz – und zum anderen, weil die Stadt die Umgestaltung plant.

Michael Prochnow