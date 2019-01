Grevesmühlen

Fassungslos schauten die Mitarbeiter der Grevesmühlener Kita/Hort am Lustgarten vor wenigen Tagen in das Gebäude. Einbrecher hatten in der Nacht die Türen aufgebrochen, das Büro der Leiterin durchwühlt und Schränke durchsucht. Laut Polizei wurde ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe gestohlen, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Fall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag zu Freitag.

Es ist nicht der einzige Fall dieser Art in Grevesmühlen, wenige Tage zuvor sind Unbekannte in die Räume des Jugendzentrums im Bürgerbahnhof eingestiegen. Gestohlen wurde dort offenbar nichts, allerdings haben die Täter einigen Schaden angerichtet und reichlich Schmutz und Abfall hinterlassen. Der Fall im Bürgerbahnhof ereignete sich am Wochenende, das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt geöffnet, die Täter verschafften sich nur zum Jugendzentrum gewaltsam Zutritt. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen sieht die Polizei allerdings nicht.

Aufgeklärt ist inzwischen ein Diebstahl im Café Kaffeebrenner im Grevesmühlener Bahnhof, dort war nach Polizeiangaben unter anderem ein Scheinwerfer entwendet worden. Der Täter konnte nach gezielter Ermittlungsarbeit überführt werden, die gestohlenen Gegenstände befinden sich wieder im Café.

Michael Prochnow