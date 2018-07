Grevesmühlen

Maximilian Kowalke (18) aus Rüting hat seinen Abschluss am Grevesmühlener Gymnasium am Tannenberg in diesem Jahr mit der Gesamtnote „Gut“ absolviert. Er gibt nicht vor, dass seine Motivation für das Freiwillige Soziale Jahr, das er bald im Grevesmühlener DRK-Krankenhaus beginnen wird, etwas mit „Weltverbesserung“ oder „bewusstem sozialen Engagment“ zu tun hat, sondern vor allen Dingen damit: „Es ist im Grunde einfach noch eine Art Aufschub, den ich mir damit verschafft habe. Ich weiß noch überhaupt nicht, in welche Richtung ich beruflich später gehen möchte. Ob ich studiere oder eine Ausbildung mache.“

Dass seine persönliche Unentschlossenheit auf diese Weise dennoch ganz nebenbei einen Dienst an der Gesellschaft mit sich bringt, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht, findet es aber in Ordnung.

Dass er sich für ein FSJ im Grevesmühlener DRK-Krankenhaus entschieden hat, sagt er, hat eher etwas mit der Nähe zu seinem Wohnort zu tun und bedeute nicht, dass er plant, Medizin zu studieren. „Meine Leistungsfächer waren Englisch und Geschichte, in Mathe war ich auch nicht so schlecht.“

Von der Zeit im DRK-Krankenhaus wünscht er sich vor allen Dingen, dass er nicht nur als „billige Aushilfskraft“ dient. „Auch wenn ich mir letztlich für keine Arbeit zu schade bin.“, wie er sagt.

Am FSJ findet er gut, dass es ihm eine grobe Struktur verleiht. Einfach nur Zuhause abhängen, geht in seinen Augen eben auch nicht. Hinzu kommt, dass er sich mit dem Taschengeld und den Sachkosten, das ihm das DRK monatlich in Höhe von 440 Euro zahlt, auch zumindest ein Einkommen auf niedrigem Niveau erarbeiten kann. Auch die Sozialversicherungen übernimmt das DRK in diesem Jahr.

Etwas schade findet der Abiturient, dass die Schulzeit bereits vorbei ist. Außerdem, meint er, empfände er sich durch die Schule letztlich nicht besonders gut vorbereitet für das Leben danach. „Wie man Verträge liest, Steuererklärungen macht, als so was, was im Leben nach der Schule auf einmal so wichtig ist, hat da nie wirklich eine Rolle gespielt.“

Auch was die Veranstaltungen zur Berufsorientierung im Gymnasium angeht, übt er deutliche Kritik. Er ist der Meinung, dass sie ihm persönlich „im Grunde nicht wirklich etwas gebracht haben.“

Annett Meinke