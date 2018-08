Grevesmühlen Grevesmühlen - Einschulungsfotos - in diesem Jahr mit Einschränkungen Traditionell werden die Klassenfotos der Einschulungen in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht. Doch in diesem Jahr ist alles etwas anders.

Zur Einschulung wurden am Sonnabend traditionell auch die Klassenfotos angefertigt, wie hier an der Grundschule Fritz Reuter in Grevesmühlen, nur veröffentlichen dürfen wir sie in diesem Jahr nicht. Quelle: Michael Prochnow