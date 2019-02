Grevesmühlen

Es war für die Grevesmühlener ein beeindruckendes Ereignis, als am 17. September 1929 ein Luftschiff über der Stadt schwebte. Festgehalten wurde die auf einer Postkarte, von denen sich ein Exemplar heute im Besitz von Fotograf Udo Meier befindet. Was es noch für Postkarten aus den vergangenen Jahrzehnten gibt, das können Besucher des Heimatmuseums in Grevesmühlen ab dem 2. März sehen. Dann wird um 13.30 Uhr eine Ausstellung mit den Leihgaben von Gert Bentin eröffnet. Im Rahmen dieser Sonderausstellung wird zudem an den Fotografen und Musiker Wilhelm Schröder erinnert, der zahlreiche colorierte Aufnahmen aus früheren Jahrzehnten hinterlassen hat.

Michael Prochnow