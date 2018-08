Plüschow

Der ehemalige Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin Sellering (SPD), der aufgrund von Krankheit sein Amt aufgeben musste und nun im Landtag von MV sitzt, ist derzeit auf Sommertour durch das Land. Auf seiner Besuchsliste standen heute das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow und das vom Künstlerhaus organisierte Talentcamp für junge Nachwuchskünstler in Friedrichshagen.

Zur Galerie Entspannt und cool ist das Talentcamp - finden Mecklenburg-Vorpommerns künstlerische Jungtalente, die ihre letzte Sommerferienwoche in Friedrichshagen (Gemeinde Plüschow) verbringen. Auch unerwarteter Besuch brachte sie nicht aus der Ruhe.

„Miro Zahra vom Künstlerhaus kenne ich schon aus meiner Zeit als Justizminister“, erzählte der gut gelaunte Politiker, der auf Nachfrage bestätigte, dass es ihm gut gehe. Bevor Sellering von Plüschow aus weiter nach Friedrichshagen fuhr, besuchte er die Ausstellung „Polylux“ im Schloss, die noch bis zum 19. August dort gezeigt wird – und zeigte sich sichtlich beeindruckt.

Udo Rathke, der zurzeit das Plüschower Künstlerhaus leitet, berichtete: „Wir haben von den Besuchern ausnahmslos positive Rückmeldungen über die Ausstellung erhalten. Auch wenn aufgrund des heißen Sommers und der vielen Umleitungen im Landkreis deutlich weniger Besucher nach Plüschow fanden als in den Jahren zuvor.“

Am letzten Tag der Ausstellung, kommenden Sonntag (19. August) wird um 16 Uhr noch einmal eine Führung mit den zwei Kuratorinnen durch die Ausstellung starten.

Einen Tag zuvor, am Sonnabend, wird in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die Kirche in Friedrichshagen zum Kunstort. Am 18. August werden dort die Arbeiten der 20 Schüler und Nachwuchskünstler aus ganz MV, die in ihrer letzten Sommerferienwoche an dem Talentcamp 2018 teilnehmen, der Öffentlichkeit präsentiert.

Sellering ließ sich von Daniela Melzig, die gemeinsam mit Zahra das Kunst-Nachwuchs-Projekt leitet, das Freizeitheim in Friedrichshagen zeigen (unmittelbar neben der Kirche).

Die Kinder und Jugendlichen, die zu den künstlerisch besonders begabten Kindern und Jugendlichen im Land gehören, berichteten dem ehemaligen Ministerpräsidenten von den Erfahrungen, die sie unter Anleitung der verschiedenen Künstler (Kerstin Borchardt, André Kalunga-Peters, Olaf Thaler, Christine de Boom und Andreas Adam) im Talentcamp machen.

Einhelliger Tenor der Kids: „Es ist cool hier.“ Was den jungen Nachwuchskünstlern, die im Freizeitbereich zusätzlich durch die Sozialpädagogin Silke Kreiß und den Musiker Philipp Härtwig betreut werden, neben dem Kunstmachen auch gefällt, ist, dass es genügend Freiräume gibt, dass sie nicht ganz so früh aufstehen müssen, Ausflüge unternehmen und trotz einiger Altersunterschiede (11 – 18 Jahre) alle einen guten Kontakt untereinander gefunden haben.

Einer der vier Jungen - 16 Mädchen nehmen am Talentcamp 2018 teil - ist Magnus Tiede (16) aus Wismar. Er erzählte, dass er „angenehm überrascht“, sei, wie „entspannt es im Camp zugeht.“ Was die jungen Nachwuchskünstler, deren Familien nichts für das Talentcamp zahlen müssen – noch genießen, außer sich mit dem Thema „Wort und Bild“ auseinanderzusetzen, ist, dass sie sich auch in der Küche betätigen dürfen.

Die Renner, die die Nachwuchskünstler sich gerne selbst an jedem Morgen zubereiten, sind „pancakes and bacon“.

Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Birgit Hesse (SPD) und wird komplett aus dem Programm der Nachwuchskünstlerförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert.

Meinke Annett