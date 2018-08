Grevesmühlen

Peter Venzmer (63), Intendant des Piraten-Action- Open-Air Theaters in Grevesmühlen, ist eine Respektsperson für seine Mitarbeiter. Das merkt man, wenn man ihn über sein Gelände streifen sieht. Wer sich näher mit der durchaus auch abenteuerlichen Lebensgeschichte des Peter Venzmer beschäftigt, versteht, warum das so ist.

Zur Galerie Peter Venzmer, Intendant des Piraten Open Air über Unter- nehmensführung, seine Motivation und die Rolle des Theaters für Grevesmühlen und die Region.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Piraten-Action-Open-Air Theater zu gründen?

Die Idee wurde 1991 in Stralsund geboren. Die Firma hieß zunächst „Die Piraten von Strelasund“. Daraus wurde dann die Traditionsveranstaltung GmbH Stralsund. Von 1994 bis 2004 sind wir durch Deutschland gezogen, haben 300 Tage im Jahr gespielt. Von Nord nach Süd von Ost nach West. Wir haben genauso auf dem Münchner Oktoberfest wie auf den Flensburger Rum-Tagen gespielt oder sind beim Hamburger Hafengeburtstag aufgetreten – kurz und gut, die größten Volksfeste, die es in Deutschland gibt. Damals umfasste das Team zwischen zwölf und 15 Leute. Das war wie eine Art Zirkusunternehmen.

Wir haben alles auf Lkw verpackt, sind von Ort zu Ort gezogen und haben Piratengeschichten erzählt. Das war damals der Ursprung der Idee des Piraten-Theaters.

Kamen Sie aus dem Bereich?

Erste Theatererfahrungen habe ich schon als Kind auf Rügen sammeln können. Dort bin ich geboren und aufgewachsen, ein echter Insulaner also. Ich stand zum ersten Mal als Kind in dem Film „Die Heiden von Kummerow“ vor einer Filmkamera. Später, noch in der DDR, war ich auch bei den Störtebeker-Festspielen mit dabei. Ich habe auch als Kind in bestimmten Filmen mitgewirkt, zum Beispiel stand ich mit Theo Lingen und Max von Bülow vor der Kamera.

Wie ging es dann weiter?

Nach dem Abitur habe ich Verschiedenes ausprobiert. Zuerst bin ich mit einem Freund zur Fischerei gegangen, habe zwei Jahre auf Ostsee und Nordsee gefischt. Dann war ich auf der Volkswerft in Stralsund, habe Fisch-Trawler (Schiffe für die Hochseefischerer, Anm. der Redaktion) an die Russen übergeben. Ein bewegtes Leben, das erst einmal nicht viel mit Theater zu tun hatte.

Wann vollzog sich die Wende?

Nach der Wende. Im Jahr 1991 auf der Kieler Woche. Dabei spielt ein Mensch eine wichtige Rolle (zeigt auf ein Foto, das in seinem Büro gleich neben der Tür hängt). David Moody. Er hatte ein altes Segelschiff, einen 32-Meter-Segelschoner mit dem Namen „Free“. In das Schiff hatte ich mich verliebt. Wir hatten dann die Idee, wir ziehen mit diesem Schiff von Hafenfest zu Hafenfest und verkaufen Bier für die Carlsberg-Brauerei. Das haben wir bis 1994 getan. Dann haben wir die Firma in Stralsund gegründet und sind schnell vom Schiff runter und mit Piratengeschichten quer durch das Land gezogen. Die Geschichten, die ich damals schrieb, waren viel kürzer, von zehn Minuten bis zu einer halben Stunde. Nach und nach wurden die Shows größer, kamen Tribünen dazu, das Unternehmen wuchs.

Und auch die Aufträge wurden größer und größer. Sogar internationale Agenturen haben uns gebucht.

Wie sind Sie an Aufträge gekommen?

Ein Beispiel dafür ist vielleicht der Hamburger Hafengeburtstag. Das war 1994 oder 95. Per Ausschreibung wurde jemand gesucht, der etwas Besonderes macht. Ich bin hingefahren, und da saßen dann die ganzen Agenturchefs und die Messegesellschaft, die Dom- und Wirtschaftsbehörde von Hamburg. Ich war der einzige Ostdeutsche damals und der Tenor war in etwa so: ’Sie können gleich wieder gehen. Aus dem Osten kann hier keiner was werden.’ Ich hab gesagt: ’Abwarten, hören Sie mich doch erst einmal an.’ Dann habe ich denen den Vorschlag unterbreitet, ein Seegefecht auf der Elbe zu veranstalten. Es hieß: ’Das kann man nicht verwirklichen, das geht nicht.’ Ich meinte: ’Ich mach das, für die und die Summe – und dann passt das.’ Daraufhin meinten die, sie müssten sich erst einmal beraten und ich sagte: ’Entweder ja oder nein jetzt, sonst geh ich.’ Und dann bin auch gegangen. Der Endpunkt der Story war, dass die mir dann hinterhergelaufen sind. Und dann haben wir es gemacht. Wir hatten damals eine Million Besucher. Wir haben die ganze Elbe gesperrt, haben zwei Schiffe versenkt. Das war eines meiner größten Events, die ich veranstaltet habe.

Das bedeutet, dass Sie schon immer mit hochprofessionellen Leuten zusammengearbeitet haben.

Ich habe schon lange ein gutes Netzwerk. Das habe ich, weil ich immer gehalten habe, was ich versprochen habe.

Dennoch, ein Theater zu gründen, ist doch noch mal ein anderer Schnack, oder nicht?

Ja, aber auch das habe ich mir genau überlegt. Alle Risiken abgewogen, genau kalkuliert, einen Geschäftsplan erstellt. Auch in diesem Fall mit all den Risiken, die so ein Unternehmen beinhaltet. Es hat sich immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, gut vernetzt zu sein. Was eben nur gelingt, wenn Geschäftspartner Vertrauen zu mir haben.

Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass auch Sie sich die Leute gut ansehen müssen, mit denen Sie arbeiten.

Richtig, das ist die andere Seite der Medaille. Ich behalte immer den Überblick. Das ist auch hier im Theater so. In meinem Büro laufen alle Fäden zusammen. Ich schreibe die Story, ich passe sie den Gegebenheiten vor Ort an, auch den Kosten, die es verursachen kann. Ich weiß, was mein Theater leisten kann und was nicht.

Die Personalunion von Produzent, Theaterintendant und Autor ist also auch ökonomisch sinnvoll?

In jedem Fall.

Wie teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein?

In der Zeit von Mai bis August bin ich ausschließlich im Theater. Ich bereite dabei die kommende Saison vor. Marketing, Strukturen, beobachte in der gerade laufenden Saison, was läuft, was läuft nicht, was muss man vielleicht verändern im kommenden Jahr. Auch Baumaßnahmen, die notwendig werden. Da kommt wieder mein Netzwerk zum Tragen. Ich mache Termine mit Baufirmen vor Ort und mache Listen für mein Bauteam. Im September, Oktober nehme ich mir eine Auszeit, verschwinde mit meiner Frau Ulli (arbeitet mit im Büro des Theaters, Anm. der Red.) auf eine Insel und passe die Rollen der Story für die kommende Saison an. Ich bin mit der Story immer ein Jahr im Vorlauf. Im November kommen wir wieder. Dann sind alle Rollen angepasst und die Verträge gehen raus. Die sind bis Dezember dann unterschrieben zurück. Im Januar, Februar gehe ich wieder in die Karibik – und schreibe die Story für das kommende Jahr.

Wenn man Sie so über das Gelände Ihres Theaters gehen sieht, spürt man, dass Sie hohen Respekt bei Ihren Mitarbeitern genießen.

In jeder Saison, wenn es losgeht, so um den 15. Mai herum, versammle ich alle Mitarbeiter. Zuerst biete ich den Neuen das „Du“ an. Sie können mich auch siezen, wenn es für sie besser passt. Aber eines sage ich immer ganz klar: Hier, auf diesem Gelände bin ich 'Gott' – und es gibt keine anderen Götter neben mir. Wer damit nicht klarkommt, kann gehen.

So hält man ein Theater am Laufen?

Schauspieler sind kreative Leute. Wenn man da einfach nur freien Lauf lässt, schießt das in alle Richtungen, kreuz und quer. Das ist wie auf einem Schiff, es kann nur einen Kapitän geben.

Was machen die Besucherzahlen?

Die letzten drei Jahre hatten wir, trotz zum Teil extremer Witterung, stabile Besucherzahlen. Ein Grund zur Freude. Denn, wenn unsere Besucher, ob Regen, Sturm oder Hitze hierher kommen, sich gut unterhalten fühlen und mit einem lachenden Herzen hier rausmarschieren, dann ist das das Größte. Das gespiegelt zu bekommen, ist der beste Lohn. Deshalb machen wir das hier – um Menschen zu unterhalten. Wenn sie das weitererzählen, wiederkommen und noch Jemanden mitbringen, um so besser.

Vielen Dank für das Gespräch.

Am 6. September ist Fan-Tag bei den Piraten In diesem Jahr gibt es wieder einen Fan-Tag bei den Piraten. Es wird der 6. September, ein Donnerstag, sein. Und los geht es um 16 Uhr. Piraten-Intendant Peter Venzmer und sein Team haben sich für diesen Tag etwas ganz Besonders ausgedacht: Es gibt nicht nur „Piraten“ zum Schnacken und Anfassen – auch einen Flohmarkt, auf dem Utensilien verkauft werden, die in den vergangenen Jahren mit dem Piraten-Theater zu tun gehabt haben. Der Erlös des Verkaufes wird der Grevesmühlener Lida-Hilfe übergeben, die in diesem Piratensaison bereits den Erlös des Benefiz-Konzertes erhalten hat. Außerdem wird der Tourismusminister der karibischen Turk- und Caicos Inseln da sein und Einblick in die Inselkultur geben.

Interview von Annett Meinke