Grevesmühlen

Gute Nachrichten für die Grevesmühlener: Die Family-Filiale in der Wismarschen Straße soll Ende März wieder öffnen. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Das Geschäft war bei einem Brand im Nachbarhaus im September vergangenen Jahres schwer beschädigt worden. Durch das Feuer wurde eine Scheibe zerstört, sodass Rauch in die Filiale gelangen konnte. Durch die Löscharbeiten wurde zudem ein Teil der Decke beschädigt. Die Ware, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Filiale befand, wurde anschließend als Sondermüll vollständig entsorgt. Seit dem 27. Juni 1991 gibt es in Grevesmühlen eine Family-Filiale. Das Unternehmen hatte zwischenzeitlich nach einer neuen und größeren Fläche in Grevesmühlens Innenstadt gesucht, war jedoch nicht fündig geworden. So bleibt die Filiale vorerst in der Wismarschen Straße.

Michael Prochnow