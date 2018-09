Grevesmühlen

Da gab es heute wieder eine Portion Extra-Action bei den Piraten – als gegen 16 Uhr die Fans das Gelände des Open-Air Theaters enterten. Den Schauspielern ganz nah sein, wollten dabei viele Nordwestmecklenburger, - wie die kleine Zoe (11), die schon lange Fans der Piraten ist und die Gelegenheit nutzte, um mit Schauspieler Marc Zabinski einen kleinen Schnack zu halten. Es kamen aber auch Fans von weiter her, aus Thüringen oder aus Hamburg. Die auch noch zur Veranstaltung hinterher blieben.

Besondere Überraschung war die Anwesenheit von Ramon Andrews, Tourismus-Direktor auf den karibischen Turks- and Caicos-Inseln. Was er und sein Kollege Gordon Lilghtbourne mit den Piraten zu tun haben, und was sie den Fans schenkten und zu erzählen hatten, dazu gibt es in Kürze mehr - online und bei FB.

Meinke Annett