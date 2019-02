Santow/Warnow

Dieser Anblick ist einfach faszinierend. Aufgrund der klaren Wetterlage sind derzeit die Sonnenauf- und untergänge ein prächtiges Farbenspiel. Unser Fotograf hat diesen Sonnenuntergang über dem Santower See für die Leser festgehalten. Doch dieser Anblick könnte bald getrübt werden, denn zwischen dem Santower See und der ehemaligen Radarstation sollen Windräder errichtet werden. Am Montag entscheiden die Stadtvertreter von Grevesmühlen darüber, ob die Stadt Widerspruch gegen die Genehmigung der zwei Anlagen einlegen soll.

Helmut Strauß