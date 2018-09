Dassow/Timmendorfer Strand

Der weltweit gefragte DJ Felix Jaehn liebt seine Heimat in der Nähe von Dassow. Jede freie Minute genießt der 24-Jährige die Ruhe im Norden. Mit der ist es am 8. September jedoch erst einmal vorbei, denn Felix Jaehn legt bei „Stars am Strand“ in Timmendorfer Strand auf.

Für ihn wird es ein ganz besonderer Auftritt in unmittelbarerer Nähe zu seinem Heimatort. Viele seiner Projekte entstehen zu Hause. „Ich mache viel Produktionsarbeit im Home-Office“, erzählt Felix Jaehn.

Lenz Jürgen