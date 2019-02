Börzow

Am Sonntag hat ein Feuer einen Teil der Kreamikwerkstatt in Börzow zerstört. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Schuppen, in dem sich der Brennofen befand, in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Börzow und Grevesmühlen stand der Schuppen in Flammen. Da sich im Gebäude auch Gasflaschen befanden, war äußerste Vorsicht geboten. Nach ersten Maßnahmen konnten die Gasflaschen in Sicherheit gebracht werden. Der Schuppen brannte vollständig nieder, die Eigentümerin, die noch versucht hatte, das Feuer zu löschen, verletzte sich leicht und wurde durch einen Notarzt versorgt.

Michael Prochnow