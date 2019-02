Selmsdorf

Wie emotional die Arbeit der Kameraden sein kann, das erfuhr Jannik Nesemann relativ schnell – zuletzt beim Hausbrand in Klein Voigtshagen vor zwei Wochen mit zwei toten Menschen. Für die Brandbekämpfung ist er zwar nicht gebraucht worden, aber der 18-Jährige war vor Ort. Auch die psychologische Betreuung danach hat er wie viele andere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf in Anspruch genommen. Ans Aufgeben denkt er trotz der Tragödie und der Bilder im Kopf nicht. Am Freitagabend ist der Auszubildende nach einer Probezeit von einem halben Jahr offiziell in den Kreis der Aktiven aufgenommen worden.

Für die Jugendfeuerwehr schlug sein Herz damals noch nicht. Sein Fahrschullehrer Uwe Beckmann, Kassenwart bei der Selmsdorfer Wehr, hat ihm die Arbeit während der Fahrstunden schmackhaft gemacht, sagte Jannik, der in Gadebusch eine Lehre zum Land- und Baumaschinenmechatroniker absolviert. Der Ausbildungsbetrieb steht hinter seiner freiwilligen Arbeit. „Ich war ohne Probleme beim Großbrand auf dem Gelände des Landwirtschaftsbetriebes in Gutow dabei.“

Dieser Brand ist einer von 89 Einsätzen der Selmsdorfer Feuerwehr im vergangenen Jahr, darunter 36 Brände und 53 Technische Hilfeleistungen. Einen bleibenden Eindruck, wie es Amtswehrführer Daniel Zabel während der Jahreshauptversammlung ausdrückte, hinterlassen haben neben dem Einsatz in Dorf Gutow im August im selben Monat der Deponiebrand bei Lützow sowie der Säure-Unfall in der Gläsernen Molkerei in Dechow und parallel der Brand auf der Deponie Ihlenberg. Einen Monat zuvor waren die Kameraden zu einem Gasleck in Gadebusch, verursacht durch Baggerarbeiten, gerufen worden. Die Innenstadt musste seinerzeit evakuiert werden. Auch der Flächenbrand in Palingen im Juli bleibt in Erinnerung.

Der Sommer war lang, trocken und für die Kameraden kräftezehrend. Das beobachtete auch Selmdorfs Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Umso schöner sei es gewesen, dass sie sich für seinen Polterabend die Zeit genommen hätten und ihm in 20 Meter Höhe auf der Drehleiter gratulierten, plauderte er aus dem Nähkästchen, kam dann aber zum Punkt: „Es ist ein gutes Gefühl, dass die Kameraden Tag und Nacht da sind.“ Dem schloss sich Amtsvorsteher Frank Lenschow (parteilos) an. „Die Anwohner zählen darauf, dass eine solch tatkräftige Wehr vor Ort ist.“

Auf einen stolzen Bestand von 77 Mitgliedern kann die Selmsdorfer Wehr, die in diesem Jahr ihr 120. Bestehen feiert, blicken: drei Mitglieder in der Kinderfeuerwehr, 22 in der Jugendwehr, 36 im aktiven Dienst, acht in der Reserve und acht Ehrenmitglieder. Gerade die Zahl der Jugendwehr kann sich sehen lassen. „Hut ab“, kommentierte Heinz Hinzmann vom Kreisfeuerwehrverband. „Die Jugendwehr ist die Bank für die Erwachsenen, für die Aktiven“, umschrieb er.

Mehrere Prüfungen haben die Kameraden über sich ergehen lassen, unter anderem durch den Fachdienst des Innenministeriums und den Katastrophenschutz. „Hier wurde uns eine sehr gute Aktenführung und ein sehr guter Pflegezustand der Löschfahrzeuge bestätigt. Das macht uns stolz“, resümierte Daniel Zabel. Weniger erfreut ist er über den Zustand des Feuerwehrgerätehauses. Schwarze Flecken an der Wand und an der Decke sowie abgeplatzter Putz trüben die Stimmung. Zunächst, so schilderte Zabel, hatte die Gemeindevertretung einen Neubau auf dem Plan. „Doch dann war das nicht mehr wahr und das Amt Schönberger Land kümmerte sich um mögliche Umbauten und Instandsetzungen am jetzigen Gebäude. Das wunderte uns sehr.“ Und: Bis heute sei ein Tor, das seit Juni 2018 defekt ist, nicht repariert worden.

Bestaunen die "Leiche", die der Förderverein den Aktiven zum Üben überreichten: Alexia Freund (l.) von der Kinderfeuerwehr und Vivien Hahn von der Jugendwehr. Quelle: JANA FRANKE

Lobende Worte gab es für den Förderverein, der in Person des Vorsitzenden Thomas Folkers eine „Leiche“ übergeben konnte – also ein Übungspuppe. Die nahmen Alexia Freund (9) und Vivien Hahn mal genauer unter die Lupe. Alexia ist in der Kinderfeuerwehr, ihre Freundin wechselte mit ihrem zehnten Geburtstag vor einigen Tagen in die Jugendwehr. „Wir wollen später helfen und nicht nur rumstehen und zugucken, wenn es brennt“, sagte Alexia. Bei en Aktiven schätzen beide vor allem den Zusammenhalt. „Wenn einer mal Sorgen hat, dann sind alle für ihn da“, beobachtete Vivien. Und wie kommen sie zur Feuerwehr? Durch die Eltern natürlich, die ihnen das Engagement vorleben. Für Leon Schroeder war der Weg zur Feuerwehr etwas anders. „Als ich acht Jahre alt war, sind meine Eltern und ich am Gerätehaus vorbeigefahren und ich habe die Jugend trainieren sehen. Das wollte ich dann auch“, erinnerte er sich. Das war vor acht Jahren, mittlerweile ist der Gymnasiast im aktiven Dienst und hat schon einige Einsätze hinter sich. Wie ist das mit der Schule zu vereinbaren? „Den Unterricht verlassen würde ich nicht, aber wenn der Alarm morgens vor der Schule kommt, würde ich mit rausfahren.“ Dankbar ist er vor allem der Jugendwartin Pamela Blank. „Es war eine schöne Zeit in der Jugendwehr und sie hat mir viel beigebracht.“ Die Feuerwehr will Leon nach dem Abitur zum Beruf machen.

Auszeichnungen und Wahlen Mit dem Deutschen Feuerwehr-Fitness-Abzeichen ist Finn Mascholeck aus der Jugendwehr ausgezeichnet worden. Das Sportabzeichen in Silber erhielten David Wendelborn und Dennis Stegmann. Gold gab es für Denny Wendelborn. Zum Feuerwehrmann wurde Jannik Nesemann ernannt. Die Funktion des Oberlöschmeisters hat nun Julian Lenschow inne. Dennver Wigger ist zum Hauptlöschmeister ernannt worden. Auf der Tagesordnung standen auch (Wieder-)Wahlen: Kassenprüfer ist erneut Denny Wendelborn, Kassenwart Uwe Beckmann, Gerätewart Bernd Steinhagen und Gruppenführer René Paeper.

Jana Franke