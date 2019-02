Wismar

„Mit meinem Vortrag möchte ich anderen Menschen Mut machen, ihre Träume zu leben“, sagt die Film- und Fotojournalistin Ulla Lohmann (41). Sie selbst kann das von sich behaupten. Mit ihrem Vortrag „ Abenteuer Südsee“ gastiert die National-Geographic-Fotografin, Abenteurerin und Bergsteigerin am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Wismarer Zeughaus.

600 Meter tief in Vulkan abgeseilt

Ulla Lohmann bereist seit ihrem 18. Lebensjahr die Südsee. In Wismar will sie ihre Besucher entlang des pazifischen Feuergürtels in eine fremde Welt entführen. Die Reise führt von den entlegenen Marquesas-Inseln nach Tikopia, wo polynesische Kultur noch in ihrer Urform gelebt wird, über Tasmanien mit merkwürdigen Tieren und Felsformationen bis nach Papua Neuguinea. Dort fotografiert sie – weltweit einmalig – die traditionelle Mumifizierung ihres Adoptiv-Vaters Gemtasu. Abschließend ist der Besucher bei der Erfüllung eines Lebenstraumes im Inselstaat Vanuatu dabei: Ulla Lohmann seilt sich 600 Meter tief ins Innere eines aktiven Vulkans ab und steht ganz dicht am Kratersee, wo noch nie zuvor ein Mensch war.

Die Expeditionsfotografin und -filmerin wohnt mit ihrem Mann, dem Alpinisten Basti Hofmann, bei München. Zu zwei Vorträgen in Rostock und Wismar reist sie mit ihrem achtmonatigen Sohn Manuk an, der nach einem aktiven Vulkan benannt ist. Wismar wird ihre Premiere: „Ich freue mich sehr und habe mir auch ein wenig Zeit genommen.“ Für Kai-Uwe Küchler, Veranstalter der Reisevortragsreihe Weitblicke, ist Ulla Lohmann „eine der Power-Frauen unserer Zeit. Sie steigt für ein Foto schon mal in einen aktiven Vulkan und hat mit ihrer Art zu leben schon viele Menschen inspiriert“.

Mumifizierung festgehalten

Gemtasu, der Dorfälteste von 2009. Er hat seinen eigenen Vater mumifiziert. Auch sein Wunsch war es, mumifiziert zu werden, um - nach seinem Glauben - seine Familie zu schützen. Quelle: Ulla Lohmann

Zu den Höhepunkten ihres Lebens zählt Gemtasu und damit die Geschichte der Unsterblichkeit. Ulla Lohmann: „Im entlegenen Hochland Papua Neuguineas lebt ein Stamm, der seine Toten mumifiziert.“ Sie war 25 Jahre, als sie zum ersten Mal in die Augen eines mumifizierten Ahnengeistes blickte. Seitdem besucht sie den Stamm der Anga. Bei ihrem ersten Besuch sind die Dorfbewohner noch im traditionellen Grasrock gekleidet. „Heute tragen sie T-Shirts mit Obama-Aufdruck, haben Handys und schauen Musikvideos von Justin Bieber. Die Stammestraditionen verschwinden rasend schnell“, so die Fotografin, die weiter erzählt: „Der alte Stammeshäuptling Gemtasu hatte nur noch einen Wunsch: Dass er die Rituale der Ahnen einhalten darf und nach seinem Tod mumifiziert wird.“

Der Häuptling glaubt, dass dadurch sein Geist unsterblich wird, und er so auf die Lebenden aufpassen kann. Gemtasu selbst hat seinen eigenen Vater mumifiziert. Doch als der Stamm in den 50er-Jahren mit der westlichen Welt in Berührung kam, wurden die Traditionen gestoppt, und außer Gemtasu weiß keiner mehr, wie man mumifiziert. Ulla Lohmann: „Mit Hilfe eines Schweines bringt er es seinen Kindern bei. Als Gemtasu friedlich einschläft, erfüllt seine Familie ihm den letzten Wunsch und mumifiziert ihn nach Stammestradition.“ Gemtasu wollte, dass Ulla Lohmann diesen Prozess dokumentiert, denn er möchte mit seiner Geschichte und seinem Glauben anderen Menschen Mut machen, dass die Toten immer noch unter uns sind und uns beschützen.

Vom Lagerfeuerkoch zum Abenteuerfotografen

Mit 18 Jahren hatte Ulla Lohmann den Bundessieg bei Jugend forscht bei mehr als 8000 Teilnehmern errungen. Mit dem gewonnenen Geld finanzierte sie ihre erste Weltreise, von der sie regelmäßig Reportagen in einem Regionalmagazin veröffentlichte. In Australien studierte sie Umweltmanagement mit Nebenfach Fotojournalismus. Durch Zufall lernte sie bei einem ihrer Streifzüge durch den Südpazifik ein Team von National Geographic kennen, bei dem sie als Köchin anheuerte. Der Weg vom Lagerfeuerkoch zum Abenteuerfotografen war lang, bereut hat sie ihn nicht.

Tickets Die Multivisionsshow „ Abenteuer Südsee“ ist am Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Zeughaus in der Wismarer Ulmenstraße zu sehen. Karten sind im Vorverkauf unter www.weitblicke-rostock.de (12 Euro, ermäßigt 10 Euro), in der Tourist-Info in der Lübschen Straße 23a (plus Vorverkaufsgebühr) und an der Abendkasse (13 bzw. 11 Euro) erhältlich.

