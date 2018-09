Grevesmühlen

Eine unruhige Nacht haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) von Freitag auf Sonnabend hinter sich. Der erste Einsatz war gegen 23.50 Uhr. Gemeldet worden war im Wohngebiet Ploggenseering eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Aufgangs. Ursache: Essen auf dem Herd war angebrannt. Nur eine Stunde später waren vermutlich Brandstifter am Werk. Insgesamt fünf Müllcontainer waren in der Nacht angezündet worden. Die Kameraden - zwölf in zwei Fahrzeugen waren im Einsatz - wurden um 0.54 Uhr, 2.46 Uhr und 3.07 Uhr alarmiert. Container brannten im Wohngebiet und an der Mehrzweckhalle. Zuletzt standen sogar vier auf einmal in Flammen, ein bereits gelöschter wurde noch einmal angezündet, erklärte Wehrführer Steve Klemkow auf Nachfrage. Ein Übergreifen der Feuer auf die Wohnblöcke konnten die Kameraden verhindern. Personen oder Gebäude waren so nicht in Gefahr, beruhigt die Polizei. Dennoch sei ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder Zeugen, die in der Nacht relevante Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 mitzuteilen.

Franke Jana