Grevesmühlen

Mehr als 45 regionale Aussteller präsentieren sich am kommenden Sonntag, 18. November, auf der fünften Regionalmesse in der Ploggenseehalle in Grevesmühlen. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es jede Menge Informationen rund um die Themen Gewerbe, Ehrenamt, Kultur und Sport sowie ein Rahmenprogramm auf der Bühne. Wie Dorina Reschke von der Stadtverwaltung im Vorfeld erklärte, zeige die steigende Anzahl von

Anmeldungen und Nachfragen, dass diese Messe in Grevesmühlen nicht nur gewollt sondern auch fester Bestandteil im Veranstaltungskalender sei. „Ursprünglich sollte die Messe alle zwei Jahre stattfinden, aber die große Resonanz hat dazu geführt, dass wir jetzt jedes Jahr zur Regionalmesse einladen.“ Geändert hat sich zudem der Termin, die ersten Messen fanden Anfang Oktober statt, da es allerdings zu Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen kam, ist nun der November fester Termin für die Präsentation der Grevesmühlener Firmen, Vereine und Verbände. Auftreten werden unter anderem die Big-Band der Kreismusikschule, Reuters Fritzen und das Kindertheater Blumental, die Vereine der Stadt zeigen ebenfalls ein Programm auf der Bühne. Alle Aussteller, den Ablauf sowie das Rahmenprogramm mit den genauen Zeiten gibt es im Internet auf www.grevesmuehlen-regional.de.

Michael Prochnow