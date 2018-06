Grevesmühlen

Playstation-Fans aufgepasst: Am Sonntag, dem 24. Juni, gibt es im Bürgerbahnhof einen Wettbewerb. Einzige Voraussetzungen: Ihr müsst elf bis 15 Jahre alt sein, braucht eine Einverständniserklärung eurer Eltern – und müsst Fußballfans sein. Denn organisiert wird ein Fifa-Turnier an Bildschirmen. Die Idee hatten Claus Adamoschek und sein Sohn Henrik Flaegel, die Maik Gutow mit ins Boot holten. Gezockt wird von 9 bis 18 Uhr. Die Spielzeit beträgt 15 Minuten pro Runde. Gespielt wird in acht Gruppen mit jeweils fünf Spielern. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden in seiner Gruppe, nur die besten zwei Spieler kommen weiter. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Zu gewinnen gibt es tolle Preise: eine einwöchige Ferienerlebnistour für zwei Personen gesponsert von der KfL-Lounge, ein Gutschein von Zepuntke im Wert von 100 Euro und ein Gutschein vom Restaurant La Piazza Athen für zwei Personen – und Pokale. Mitbringen müsst Ihr eigene Controller inklusive Kabel. Die Anmeldungen gibt es in der Stadtinformation, bei Zepuntke, bei Gutow-Elektronik und beim Förderverein der Regionalen Schule „Am Wasserturm“.

