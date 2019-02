Grevesmühlen

Der KCV hat am Wochenende seinen Saisonabschluss gefeiert, aber damit ist der Karneval in Grevesmühlen noch längst nicht beendet. Der Grevesmühlener Carnelvalsclub (GCC) lädt am Sonnabend, 2. März, ins G-Haus ein. Das Motto: „Mit Madonna, Scooter oder Queen, wird der GCC durch zwei Jahrzehnte zieh’n“. Schon bei der Karnevals-Eröffnungsveranstaltung im November waren mehr als 400 Gäste dabei. Mindestens so viele werden am 2. März erwartet. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm startet wie gewohnt um 20.11.

Michael Prochnow