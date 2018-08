Grevesmühlen

Zuschauer- und Torrekord am Grevesmühlener Tannenberg. Mehr als 200 Fußball-Anhänger sahen am Sonntag die 1:11-Niederlage des Grevesmühlener FC, der zum ersten Mal auf den Lokalrivalen Einheit Grevesmühlen traf. Einheit, erst im vergangenen Jahr gegründet und nach dem Aufstieg aus der Kreisklasse erstmals in derselben Liga wie der GFC, dominierte die einseitige Partie nach Belieben.

Prochnow Michael