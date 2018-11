Schönberg

Den Opfern von Krieg und Gewalt gedenken am kommenden Sonntag, dem 25. November, Vertreter der Stadt Schönberg, des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Kirchengemeinde. Einer langen Tradition folgend, lädt die Gemeinde am Ewigkeitssonntag zu einer Andacht ein. Sie beginnt um 14 Uhr in der Friedhofskapelle. Im Rahmen der Andacht legen Repräsentanten von Kreis und Stadt Kränze an einer Grabanlage nieder, die die Kirchengemeinde 1953 auf dem Friedhof an der Ratzeburger Straße gestaltete. In einen Gedenkstein sind dort erläuternde Worte gemeißelt: „Die Kirchgemeinde Schönberg gedenkt der hier ruhenden 104 Soldaten und aller Gefallenen des Weltkrieges 1939-1945.“

Unter den Männern, deren sterbliche Reste an dieser Stelle bestattet sind, ist der Vater des international bekannten Schauspielers Armin Müller-Stahl. Alfred Mueller-Stahl starb am 1. Mai in einem Lazarett in Schönberg. Davon erfuhr die Familie erst 28 Jahre später. Armin Müller-Stahl vermutet, dass sein Vater von deutschen Soldaten wegen versuchter Desertation umgebracht wurde.

Nach dem Fall der Mauer entschied sich die Kirchengemeinde Schönberg dazu, weiterhin am Ewigkeitssonntag der Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken, anstatt, wie in der Bundesrepublik üblich, eine Woche eher am Volkstrauertag. 2004 schloss sich Bürgermeister Michael Heinze als erster Vertreter der Stadt Schönberg dieser Tradition an und legte ebenfalls am Ewigkeitssonntag einen Kranz nieder. Für den Landkreis macht das diesmal Karla Krüger, zweite Stellvertreterin der Landrätin. Zuvor, gegen 13 Uhr, legt sie einen Kranz auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof an der Lübecker Straße nieder.

Jürgen Lenz