Seit dem 1. Januar dieses Jahres gelten neue Regelungen für den Inhalt der gelben Tonne. Wie der Landkreis mitteilte, ist der Vertrag mit der Entsorger-Firma Interseroh ausgelaufen, eine Verlängerung sei derzeit nicht möglich, da sämtliche Kontaktaufnahmen mit dem Unternehmen gescheitert seien. Das teilt der stellvertretende Landrat Mathias Diederich mit.Bei Interseroh wundert man sich derweil über diese Aussage, wie eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG ergab. Die Kontaktaufnahme durch die Redaktion verlief problemlos (Antworten siehe Infokasten unten rechts).

Wir haben den Landkreis gefragt, was sich geändert hat. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Thema:

Was darf seit dem 1. Januar nicht mehr in die gelbe Tonne?

Seit der Bekanntgabe der Satzungsänderung 2018 dürfen sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen nicht mehr in die ehemalige Wertstofftonne – jetzt gelbe Tonne – geworfen werden. Das sind zum Beispiel Kunststoffschüsseln, Kunststoffspielzeug, Pfannen, Töpfe.

Was passiert, wenn dennoch Dinge in der Tonne landen, die seit dem 1. Januar dort nicht hineingehören?

Sollte Abfall in die gelbe Tonne geworfen werden, der kein vom dualen System erfasster Verpackungsmüll ist, könnte die entsprechende Entsorgungsfirma eine Leerung der jeweiligen Tonne verweigern.

Bislang sind solche Fälle im Landkreis aber nicht bekannt geworden.

Wer kontrolliert, was in den Tonnen landet?

Entsprechende Kontrollen könnte nur die vom Betreiber des Dualen Systems beauftragte Entsorgungsfirma veranlassen oder durchführen. Gegenwärtig ist dies die Firma Alba Nord GmbH mit Sitz in Schwerin. Über in diesem Zusammenhang durchgeführte Kontrollen ist hier jedoch nichts bekannt.

Zahlt der Landkreis zusätzliche Gebühren an den Entsorger für die Sachen, die „unrechtmäßig“ in der Tonne landen?

Gegenwärtig zahlt der Kreis keine Gebühren oder Entgelte an den Betreiber des Dualen Systems. Die Entsorgung von sogenannten Fehlwürfen ist Sache des Betreibers des jeweiligen Sammlungssystems.

Lehnt der Betreiber eine Annahme nicht ab, muss er die von ihm eingesammelten Abfälle auch auf eigene Kosten entsorgen, ohne hierfür einem anderen Sammlungsbetreiber etwas weiter berechnen zu können.

Anders lief es nur während der Zeit, für die der Landkreis mit dem Betreiber des Dualen Systems eine Mitbenutzung der gelben Tonne als Wertstofftonne vereinbart hatte. Hier wurden die Kosten für die Sammlung und Entsorgung anfänglich nach einer festen Quote und dann nach dem in einer Sortieranalyse ermittelten Verhältnis aufgeteilt.

Wie wirkt sich die Situation auf den Endverbraucher aus beziehungsweise, wie werden die Kunden auf die Situation hingewiesen?

Nach dem Beschluss des Kreistages zur Änderung der Abfallsatzung wurde dieser auf der Internetseite des Landkreises bekannt gegeben. Zeitgleich wurde die Internetseite des Landkreises und des Abfallwirtschaftsbetriebes entsprechend angepasst. Ein Artikel im Nordwestblick vom 14. März 2018 befasste sich mit der Umstellung der Wertstofftonne zur Verpackungstonne. Das Thema war auch Gegenstand der Berichterstattung in den freien Medien, so zum Beispiel in der OSTSEE-ZEITUNG am 14. Februar und in anderen Tageszeitungen.

Reicht das aus?

Darüber hinaus ist der Systembetreiber für die gelbe Tonne dafür verantwortlich, seine Kunden darauf hinzuweisen, welche Abfälle in die allein von ihm durchgeführte Sammlung gehören. Hier wird im Übrigen davon ausgegangen, dass sich die Quote von fehlerhaft in die gelbe Tonne geworfenen Abfällen derzeit nicht höher darstellt, als vor der Einführung der Wertstofftonne im Jahr 2015.

Auch zu diesem Zeitpunkt wurden zum Teil stoffgleiche Nichtverpackungen sowie Restabfall in den damals benutzten gelben Säcken entsorgt. Gleichzeitig waren und sind auch heute noch im Restabfall Verpackungen und anderes zu finden, für deren Entsorgung der Betreiber des Dualen Systems verantwortlich wäre.

Interseroh antwortet Mathias Diederich, stellvertretender Landrat von Nordwestmecklenburg, hatte in der Vorwoche betont, dass Interseroh als Vertragspartner des Landkreises nach Auslaufen des Vertrages keine Verhandlungsbereitschaft zeige. „Das Unternehmen antwortet nicht auf unsere Anfragen“, sagte er. Diesen Vorwurf weist das Unternehmen entschieden zurück. Michael Bürstner, Prokurist des Dualen Systems Interseroh, erklärt dazu: Die Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis sind bislang noch nicht abgeschlossen. Wir würden diese sehr gerne, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz der Wertstofftonne in Nordwestmecklenburg, fortführen. Alle Beteiligten sind dazu aufgerufen, sich an den Kosten für die recyclingfördernde Lösung der Wertstofftonne zu beteiligen. Allerdings herrscht Uneinigkeit über die hierfür zum Ansatz zu bringende Bemessungsgrundlage. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir eine Übereinkunft mit dem Landkreis finden werden und betrachten die Gespräche hierzu nicht als gescheitert.

Duales System So funktioniert das Duale System: Die Entsorgung bzw. Verwertung der Verkaufsverpackungen organisiert die Duales System Deutschland GmbH (DSD). Diese Verpackungsmaterialien werden nach Gebrauch rechtlich als „Abfall zur Verwertung“ qualifiziert. Die DSD finanziert sich über die Beteiligungs- und Markennutzungsentgelte, die auf Basis des Verpackungsmaterials und -gewichtes berechnet werden. Der „Abfall zur Beseitigung“ ist das, was umgangssprachlich Müll genannt wird, für den die Kommune zuständig ist und dessen Entsorgung finanziert sich über die Gebühren aus den kommunalen Abfallsatzungen.

Michael Prochnow