Selmsdorf

Die Gemeinde Selmsdorf (Nordwestmecklenburg) bittet die Feuerwehrunfallkasse, eine Frist zur Beseitigung von Mängeln zu verlängern. Darauf einigten sich die Gemeindevertreter am Mittwochabend nach gut einstündiger Diskussion. Auch Wehrführer Daniel Zabel sprach sich für den Antrag aus.

Ein gravierendes Problem: viel zu wenige Pkw-Stellplätze in der Nähe des Gerätehauses. Gänzlich beseitigt werden könnte dieser Mangel nur durch den Neubau eines Gerätehauses an einer geeigneteren Stelle im Ort. Christian Teggatz (SPD) betonte am Mittwochabend: „Ein Neubau ist unumgänglich.“

(Ausführlicher Bericht in der Freitagausgabe der Ostsee-Zeitung.)

Lenz Jürgen