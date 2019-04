Boltenhagen

Gastgeber Dirk Schiewer vom Bistro Sommerlaune in Boltenhagen war sichtlich begeistert nach dem inzwischen dritten Drombusch-Fantalk in seinem Lokal. Eingeladen hatte er den Schauspieler, der das Familienoberhaupt der ZDF-Serie, Siggi Drombusch, verkörpert hat. Hans Peter Korff (76) kam mit seiner Frau Christiane Leuchtmann (59), ebenfalls Schauspielerin, und sie teilten den Abend in ihre Lesung „Zähne einer Ehe“ und die Unterhaltung mit dem Publikum. „Es war sehr unterhaltsam mit Niveau“, berichtet Dirk Schiewer. „Sie haben sich dann zu den Gästen gesetzt und wollten auch den nächsten Tag noch in Boltenhagen bleiben“, sagt Schiewer, der den vierten Soko Wismar-Fantalk mit Katharina Blaschke im Juni vorbereitet.

Malte Behnk