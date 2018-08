Grevesmühlen

Katrin und Andreas Taraske sind überglücklich, die Spendenaktion zugunsten ihres Sohnes war ein voller Erfolg. Die Eltern hatten durch mehrere Aufrufe Geld für einen Therapiehund gesammelt, der ihrem behinderten 13-jährigen Sohn das Leben erleichtern soll. Julian kann sich kaum bewegen, eine Muskelschwäche fesselt ihn an den Rollstuhl. Die Familie stammt ursprünglich aus Schwerin, seit einigen Jahren leben die Drei in einem sanierten Bauernhaus in Wölschendorf. Ein wunderschönes Grundstück umgibt das Gebäude, Julians Zuhause strahlt Gemütlichkeit aus. „Cooper“ bringt ein weiteres Stück Lebensqualität in den Alltag des Jungen, der tagsüber in einer besonderen Schule in Schwerin betreut wird.

Rund 30 000 Euro kostet die Ausbildung des Hundes, der derzeit ein spezielles Training absolviert und in einigen Wochen zu Julian kommen wird. Einen Teil der Summe hat die Familie selbst aufgebracht, den Rest über Spenden finanziert, die unter anderem durch den OZ-Beitrag auf Julian und Cooper aufmerksam wurden. Der Hund lernt derzeit nicht nur mit Stress im Alltag umzugehen, sondern auch, wie er Julian bei einfachen Handlungen wie zum Beispiel beim Ausziehen einer Hose helfen kann.

Prochnow Michael