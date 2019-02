Grevesmühlen

Die Stadt Grevesmühlen wehrt sich gegen den Ausbau der Windenergie in der Umgebung der Stadt. Derzeit liegen Anträge für insgesamt acht neue Anlagen beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt, das allein über den Bau entscheidet. Die Kommunen werden lediglich um eine rechtlich nicht bindende Stellungnahme gebeten. Bereits in den Debatten in den Ausschüssen war deutlich geworden, dass weder die Kommunalpolitik noch die Anwohner den Bau zusätzlicher Anlagen hinnehmen wollen. Am Montagabend versagte die Stadtvertretung einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für die geplanten Windenergieanlagen im Bereich Sievershagen, Büttlingen und Questin. Zudem wurde Bürgermeister Lars Prahler beauftragt, Widerspruch im Verfahren um zwei neue Anlagen in der Nähe von Santow einzulegen. Dort hatte die Kommune bereits im vergangenen Jahr das Einvernehmen versagt, das Stalu hatte diese Entscheidung jedoch abgebügelt. „Das ist allerdings ein ziemlich stumpfes Schwert, das wir in diesem Verfahren haben“, beschrieb Prahler die Aussichten des Widerspruchs. Offen ist noch, ob die Kommune möglicherweise ein Klageverfahren anstrebt, sollte der Widerspruch keinen Erfolg haben.

Michael Prochnow