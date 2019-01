Grevesmühlen/Göhren-Lebbin

Mit sieben Einzeltiteln und dem Gewinn der Landesmeisterschaft in der Mannschaft sowie dreimal Einzelsilber, dreimal Einzelbronze plus zweimal Mannschaftsbronze, einem vierten Platz in der Mannschaftswertung, zwei fünften Plätzen sowie einmal Platz 6 in der Einzelwertung kehrten die Bogensportler aus Grevesmühlen von der diesjährigen Landesmeisterschaft Bogen in der Halle aus Göhren-Lebbin nach Hause zurück. Seit Jahren nimmt die Schützenzunft Grevesmühlen mit ihren Sportlern an den Landesmeisterschaft im Bogensport teil, aber nie waren die Bogensportler so erfolgreich und holten so viele Titel und gute Platzierungen wie in diesem Jahr. Herausragend ist unter anderem die Leistung von Gustav Romeyke, der mit 504 Ringen (von möglichen 600 Ringen) in der Klasse Blankbogen Schüler C männlich das beste Ergebnis erzielte und Landesmeister wurde. Ebenfalls ein Top-Ergebnis erzielte Paula Rosemarie Ritter mit 473 Ringen in der Klasse Blankbogen Schüler C weiblich, die sich nicht nur den Titel Landesmeisterin sicherte, sondern auch einen neuen Landesrekord aufstellte. Mit Egon Siebel und Tom Reimann qualifizierten sich zwei Bogensportler aus Grevesmühlen für die Para Deutsche Meisterschaft, die Anfang März 2019 in Eschwege stattfinden wird.

Die Mannschaftsergebnisse der Landesmeisterschaft der Bogenschützen Ergebnis Blankbogen: 1. Platz Schützenzunft Grevesmühlen mit: Romeyke, Gustav (504). Ritter, Paula Rosemarie (473) und Pätsch, Maximilian (381) 2. Platz SV Gresenhorst e.V.; 3. Platz Schützenzunft Grevesmühlen mit Lucas, Liana (411), Nowak, Jasper (385) und Zürner, Cornell (377) 4. Platz Schwerinerschützenzunft 5. Platz Companie MV Ergebnisse Mannschaft Recurve: 1. Platz ESV Rostock 2. Platz Schwerinerschützenzunft 3. Platz Schützenzunft Grevesmühlen mit Flügel, Sebastian (483), Giersch, Holger (433) und Siebel, Egon (229)

Michael Prochnow