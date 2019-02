Grevesmühlen

Akute Bruchlandung kurz nach dem Start. So lässt sich derzeit die Situation im Grevesmühlener Jugendklub bezeichnen – der aktuell geschlossen ist, weil kein Personal mehr da ist. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte der Jugendklub nach der Übernahme durch das Diakoniewerk seinen Betrieb wieder aufgenommen, die beiden Sozialarbeiterinnen hatten erst im Oktober und November ihren Stellen angetreten. „Beide haben sich innerhalb der Probezeit dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen“, berichtet Regina Pfuhl, Geschäftsbereichsleiterin in der Diakonie, jetzt in der Stadtvertretung von Grevesmühlen. Über die Gründe gibt es keine Angaben. „Das ist sehr bedauerlich, wir tun alles dafür, um diesen Zustand zu ändern.“ Vor wenigen Tagen sind die

Diakonie im nördlichen Mecklenburg, Regina Pfuhl: Wir haben die Stellen bereits ausgeschrieben und auch die ersten Bewerbungen erhalten. Quelle: Franke Jana

Ausschreibungen für die beiden Stellen veröffentlicht worden. Laut Regina Pfuhl gebe es bereits Bewerbungen, in den nächsten Tagen sollen Gespräche mit potenziellen Nachfolgern beziehungsweise Nachfolgerinnen geführt werden. „Trotzdem kann ich nur öffentlich dazu aufrufen, sich bei uns zu bewerben.“

Weil das Jugendzentrum, das sich im Bürgerbahnhof befindet, nur von Fachkräften geleitet werden darf, ist die Einrichtung derzeit geschlossen. Denn die beiden Mitarbeiterinnen scheiden zwar erst Ende Februar offiziell aus, aber durch Urlaub und Freizeitausgleich seien sie bereits seit einigen Tagen nicht mehr auf Arbeit, heißt es dazu. Bei den Stadtvertretern herrscht derweil Frust über die Nachricht. Wochenlang hatte sich im vergangenen Jahr die Debatte um die Vergabe der Trägerschaft der Einrichtung hingezogen. Am Ende hatten sich die Fraktionen für die Diakonie und gegen den DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg entschieden. Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Aber ärgerlich, so hieß es aus den Reihen der Stadtvertreter, sei die ganze Sache schon.

Zumal das Jugendzentrum bereits im vergangenen Jahr mit Problemen zu kämpfen hatte. Und die Besucherzahlen in den vergangenen Wochen bereits angestiegen waren. Doch ein Einbruch Anfang des Jahres, als vermutlich Jugendliche sich Zugang zu den Räumen verschafften und dort am Wochenende feierten, und die aktuelle Nachricht von der Schließung sind ein erneuter Rückschlag. Dabei sollte der Bürgerbahnhof mit dem Jugendzentrum im Obergeschoss ein Neuanfang werden in der wechselvollen Geschichte der Jugendarbeit in Grevesmühlen.

Kooperieren im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die Stadt Grevesmühlen und die Diakonie: Lars Prahler (v.l.), Bürgermeister von Grevesmühlen, Alexander Rehwaldt, Kulturbeauftragter der Stadt Grevesmühlen, Kirsten Balzer, Geschäftsführerin des Diakoniewerks im Grevesmühlener Rathaus. Quelle: GVM

Bereits vor der Wende war die Baracke an der Wismarschen Straße die Heimat des Jugendzentrums Grevesmühlen, doch mit der Insolvenz des Trägervereins endete 2003 die langjährige Geschichte des Hauses, in dem sich neben einer Diskothek, Fitness-, Aufenthalts- und Büroräume befanden. Das Gebäude wurde inzwischen abgerissen, an dem Standort befinden sich heute die Wohncontainer für Obdachlose. Als die damalige Stadtjugendpflegerin Doris Lobatz Ende 2003 das Erdgeschoss des ehemaligen Hortgebäudes der Fritz-Reuter-Schule mit dem Jugendzentrum bezog, hagelte es Kritik. Jugendliche im Stadtzentrum, das könne nur Probleme bedeuten. Das Gegenteil war der Fall, doch eine Dauerlösung war die Unterbringung dort nicht, zumal das Gebäude demnächst abgerissen und durch einen neuen Hort ersetzt werden soll. Mit der Fertigstellung der Sanierung des Bürgerbahnhofs, der von Beginn an als sogenannter Jugendbahnhof deklariert wurde, zog das Jugendzentrum 2017 erneut um. Doch personelle Veränderungen sorgten dafür, dass 2018 die Trägerschaft in neue Hände gelegt werden musste. Am Ende bewarben sich die Diakonie und das DRK um den Jugendklub im Bürgerbahnhof.

Michael Prochnow