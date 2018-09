Grevesmühlen

Resolution des Bürgermeisters Lars Prahler: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit folgende Erklärung abzugeben. Die Ausschreitungen in Chemnitz und auch die Vorfälle in Wismar und Rostock, also hier ganz in der Nähe zeigen mir, dass wir, die wir in Verantwortung stehen, klare Kante zeigen müssen.

Und das tue ich hiermit: Das Leben ist nicht so einfach, wie es die Populisten glauben lassen wollen. Zu den einfachen Wahrheiten gehören aber:

Nicht zu akzeptieren ist, jemanden Gewalt anzutun oder gar zu töten. .

Pauschale Urteile gegen Ausländer, im Internet oder auf der Straße, sind ebenso falsch.

Und es ist falsch und billig, Selbstjustiz zu üben, eine Stimmung der Angst zu verbreiten, und unsere Gesellschaft, unser Grundgesetz und damit unseren Staat in Frage stellen zu wollen.

Ich baue darauf, dass wir in Grevesmühlen stark genug sind, miteinander im Gespräch zu bleiben, Auseinandersetzungen friedlich zu führen und einen gemeinsamen Nenner für unser Zusammenleben zu bewahren.

Grevesmühlen ist bunt!

Ich lade Sie, sehr geehrte Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, aber auch, Sie sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, dazu ein, gemeinsam Haltung in diesem Sinne zu zeigen!

Prochnow Michael