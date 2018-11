Grevesmühlen

Was machen die Piraten eigentlich im Winter? Winterpause? Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen beispielsweise spielt Theater. Wem die Zeit bis zum Saisonbeginn im kommenden Juni zu lang ist, der sollte am Sonntag, 18. November, den Fernseher einschalten. Dann läuft in der ARD (7.05-8.05 Uhr) ein Beitrag über die Freibeuter aus Grevesmühlen. Wie Benjamin Kernen jetzt mitteilte, war im Sommer der Tigerenten-Club bei den Piraten zu Besuch. Im Kinderkanal KiKa ist die Sendung am 24. November übrigens noch einmal zu sehen. Live erleben können die Fans zumindest die Darsteller des Piraten Open Air im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Potsdam, dort schlüpfen Mitarbeitern und Schauspieler dann in die Rollen von Märchenfiguren und Erzählern.

60 Min.

KiKA

Viel Spaß beim schauen!

Michael Prochnow